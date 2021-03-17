Боевики 5 раз обстреляли украинские позиции

Сообщили о ситуации на передовой. Фото: Facebook

С начала суток на Донбассе оккупанты 5 раз обстреляли позиции украинских военных.

Так, неподалеку Гнутового враг бил из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Об этом сообщает штаб ООС.

В пригороде Луганского противник совершил обстрел из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

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Возле Новотошковского боевики вели огонь из подствольных гранатометов, а вблизи Светлодарского и Песков – из станковых противотанковых гранатометов.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.

Миссия ОБСЕ на Донбассе потеряла беспилотник в районе Петровки. Беспилотник упал из-за работы станции радиоэлектронной борьбы российско-оккупационных войск.