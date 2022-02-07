Боевикам на Донбассе привиделись "наемники из Польши" - Украина отреагировала

В самопровозглашенной ДНР заявили о прибытии на Донбасс иностранных "наемников". Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины это опроверг.

Пресс-служба центра в Facebook распространила скриншот новости пропагандистского ресурса "РИА Новости".

В ней говорится, что на подконтрольную украинским властям территорию прибыли "наемники из Польши".

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"Центр стратегических коммуникаций напоминает, что на территории Украины представители стран НАТО выступают только как инструкторы. И они находятся в учебных центрах", - говорится в сообщении.

Отмечают, что "польских/американских и других наемников" в Украине нет.

"За Украину воюют только украинцы, а не наемники", - добавили в сообщении.

Автор: Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украина опровергла очередной фейк боевиков об иностранных "наемниках" на Донбассе

Жительнице села Гранитное Волновахского района Донецкой области сообщили о подозрении в содействии деятельности террористической организации. В течение января 2022 года женщина через мессенджер передавала боевикам ДНР данные о расположении военных подразделений Вооруженных сил Украины в селе и на прилегающей территории.