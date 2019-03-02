Боевика ДНР заочно приговорили

Мужчину приговорили к 12 годам ареста Фото: Народна правда

Одному из боевиков незаконных вооруженных формирований террористической организации ДНР заочно вынесли приговор в Житомире.

Жителя Донбасса приговорили к 12 годам ареста, сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

"В четверг, 28 февралю 2019, Королевский районный суд. Житомира вынес приговор, которым 33-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 2583, ч. 2 ст. 260 УК Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

В суде представили доказательства добровольного пребывания мужчины в течение 2014-2016 годов в составе незаконных вооруженных формирований. Он был в составе таких групп, как "1-я отдельная славянская мотострелковая бригада", "Отдельная бригада специального назначения "Восток", "3-я рота отдельного батальона специального назначения "Патриот".

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"Руководствуясь принципом неотвратимости наказания за совершение тяжкого и особо тяжкого преступлений, в связи с сокрытием обвиняемого на временно оккупированной территории Украины и за ее пределами, судом принято решение о проведении специального предварительного расследования и судебного производства (в отсутствие обвиняемого)", - указано в сообщении.

На Донбассе за прошедшие сутки боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, трижды из которых применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Один украинский воин был ранен.