Боец Александр Грицаюк умер в больнице

Военный попал под обстрел оккупантов. "24 канал"

1 сентября, в областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре умер сержант Александр Грицаюк.

Он получил тяжелые минно-взрывные ранения 25 августа в Донецкой области, написала советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа в Facebook.

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"Сегодня остановилось сердце Грицаюка Александра Владимировича, 47 лет, сержанта 24-й бригады. 25 августа, во время вражеского обстрела получил крайне тяжелые минно-взрывные ранения. Врачи боролись за жизнь до последней минуты. Вечная память Герою!" - говорится в ее сообщении.

За минувшие сутки вооруженные формирования РФ и ее наемники 20 раз нарушили режим тишины. Один украинский военный получил ранения средней степени тяжести.