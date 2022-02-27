Без воды, хлеба и электричества - Волноваха на грани катастрофы

Город Волноваха в Донецкой области находится на грани гуманитарной катастрофы.
Населённый пункт заблокирован врагом, заявил руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.
"Невозможно провести эвакуацию населения или хотя бы завезти людям хлеб и воду. Нет электричества и возможности его восстановить. Обращаюсь в международные гуманитарные организации с призывом о помощи городу", - сказал Кириленко.
Чтобы помочь населению - российские войска должны прекратить обстрелы, добавил руководитель администрации.
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