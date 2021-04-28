Армия получила новые бронированные автомобили

Вооруженные силы Украины получили новые бронированные автомобили Oncilla.

Это польский версия украинского "Дозор-Б", сообщает Главком.

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"Oncilla - это боевая бронированная машина с колесной формулой 4х4. Созданный в Украине Харьковским конструкторским бюро для транспортировки личного состава, оружия, и военного оборудования весом до 2 тонн", - говорится в сообщении.

Один броневик Oncilla стоит примерно $317 тыс.

Житомирский бронетанковый завод передал Вооруженным силам Украины очередную партию машин боевой пехоты. Технику передали полностью готовой к боевому применению.