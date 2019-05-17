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пятница, 17 мая 2019 13:11

Реактивный снаряд разрушил частный дом

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Реактивный снаряд разрушил частный дом
Реактивный снаряд разбомбил дом в городе Золотое Луганской области. Фото: ГУ ЧП.

17 мая в 07:30 реактивный снаряд боевиков уничтожил жилой дом в городе Золотое Попаснянского района Луганской области.

Семье, которая живет в доме, повезло. В момент обстрела супруги были во дворе, сообщает председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев в Facebook.

Правоохранители работают на месте. Расчищают завалы и эвакуируют людей.

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Правоохранители работают на месте. Расчищают завалы и эвакуируют людей.

16 мая на Донбассе погиб украинский воин Василий Джус.

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