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пятница, 10 сентября 2021 15:24

Звезды украинского балета дадут гала-концерт вместе с Дмитрием Шуровым
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Фото: предоставила Катерина Кухар

13 сентября в 16:30 в Октябрьском дворце пройдет праздничный гала-концерт с участием знаменитого балетного дуэта Екатерины Кухар и Александра Стоянова. Зрители любят их пару за рискованные и легкие поддержки, а также за ту положительную энергию, которую они дарят.

Есть по крайней мере пять веских причин, почему стоит посетить этот праздничный балетный концерт в понедельник, 13 сентября.

1. Вполне возможно, что совсем скоро грянет новый локдаун. И важно еще до его наступления напитаться энергией прекрасного балетного искусства, которое подарит вдохновение и новое дыхание. Этот вечер обязательно поможет пережить все сложности.

2. В Киев приезжают ведущие премьеры Львовской оперы – Евгений Светлица и Илона Кравченко, танец которых обычно невозможно посмотреть в Киеве. Они выйдут в дуэте мужского балета "Спартак". В центре спектакля история двух пар, как двух противоборствующих сил – добра и зла, рабов и повелителей, свободы и деспотичной силы. Олицетворение свободы будет нести пара Евгения и Илоны.

3. Гостей ждет специальный сюрприз – впервые они увидят сочетание балетного искусства с творчеством музыканта Дмитрия Шурова, солиста проекта Pianoбой.

4. За один вечер зритель имеет возможность познакомиться с яркими фрагментами легендарных балетных постановок: "Лісова пісня", "Лебединое озеро", "Дети ночи", "Спартак", "Свадьба Фигаро" и многие другие. Все они в исполнении звезд Национальной оперы Украины и Львовского оперного театра: Екатерины Кухар, Александра Стоянова, Станислава Ольшанского, Евгения Светлицы и Илоны Кравченко, а также многих других.

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5. В гала-концерте можно будет увидеть редкий балет "Лісова пісня" - бриллиант украинской классики обычно показывают всего дважды в год. 13 сентября исполнят главные партии Мавки и Лукаша Екатерина Кухар и Александр Стоянов.

"Балет "Лісова пісня" создан по мотивам одноименной драмы-феерии великой украинской поэтессы Леси Украинки, которую она представила читателю в 1911 году, - рассказывает Александр Стоянов. - Это красивая сказка о любви, которая в спектакле передана под музыкальные мотивы украинского классика Михаила Скорульского. В произведении композитор тонко передал украинские мотивы, особенности музыкального фольклора Волыни".

"Этапы развития отношений между Лукашем и Мавкой в спектакле, как и в произведении Леси Украинки, совпадают с определенной порой года, - делится Екатерина Кухар. - Весна – это знакомство и начало отношений Лукаша и Мавки. Лето – это расцвет их любви. Осень - измена Лукаша, он женится на другой. Зимой Мавка и Лукаш умирают и их души встречаются в другом мире".

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
10
сентября

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