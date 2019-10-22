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вторник, 22 октября 2019 21:45

Звезда "Пиратов Карибского моря" сыграет в фильме "Веном 2"

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Британская актриса Наоми Харрис сыграет злодейку Визг во второй части фильма "Веном" за комиксами Marvel. Главную роль исполняет англичанин Том Харди.

Автор: кадр с фильма
  Наоми Харрис исполнила роль гадалки Тиа Дальмы во франшизе "Пираты Карибского моря"
Наоми Харрис исполнила роль гадалки Тиа Дальмы во франшизе "Пираты Карибского моря"

В журналиста Эдди Брока вселяется создания инопланетного происхождения. Вместе они учатся жить в одном теле и становятся Веномом — чернокожим существом с хвостом, острыми зубами, длинным языком, камуфляжем и сверхчеловеческой силой, по сюжету.

Визг — возлюбленная серийного убийцы Карнажа и враг Венома. В комиксах умеет создавать звуковые волны, благодаря которым враги теряют слух.

Режиссером выступил англичанин Энди Серкис. Съемки стартуют в начале 2020-го.

Блокбастер "Веном" вышел на экраны в октябре 2018-го. Собрал в мировом прокате $ 856 млн и занял шестое место среди самых кассовых картин прошлого года.

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Наоми Харрис исполнила роль гадалки Тиа Дальмы во франшизе "Пираты Карибского моря". Также играла в фильмах "007: Координаты "Скайфолл", "Рэмпейдж", "Лунный свет".

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