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среда, 14 апреля 2021 23:25

Звезда "Доктора Хауса" экранизирует известного автора

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Звезда &quot;Доктора Хауса&quot; экранизирует известного автора
Звезда сериала "Доктор Хаус" Хью Лори снимет минисериал по роману Агаты Кристи "Почему не Эванс?". Пока нет информации о том, появится ли в кадре сам Лори. Сейчас он сосредоточен на написании сценария. Фото: Pinterest

Звезда сериала "Доктор Хаус" Хью Лори снимет минисериал по роману Агаты Кристи "Почему не Эванс?". Он станет автором сценария, режиссером и продюсером телеадаптации.

Книгу "Почему не Эванс?" впервые опубликовали в 1934 году. Она рассказывает историю сына викария Бобби Джонса и его подруги - леди Фрэнсис Дервент, которые искали мяч для гольфа, но находят едва живого человека, который перед смертью произносит фразу: "Почему они не спросили Эванс?". Друзья решают попробовать себя в роли следователей-любителей, которые пытаются разгадать тайну этого человека. Для этого у них есть подсказки - фото красивой молодой женщины в его кармане и последние слова.

"Я влюбился в эту книгу очень давно и люблю до сих пор. У меня мурашки по коже, когда я впервые постиг красоту этой тайны. С тех пор я глубже и глубже влюбляюсь в персонажей. И для меня огромная честь иметь возможность рассказать их историю в такой форме. Я буду носить галстук на съемочной площадке и отдам этом проекту все, что у меня есть ", - сказал Хью Лори для американских СМИ.

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Разработкой проекта занимается сервис BritBox, доступный в Великобритании, Северной Америке и Австралии.

Премьера состоится в 2022 году.

Пока нет информации о том, появится ли в кадре сам Лори. Сейчас он сосредоточен на написании сценария - это будет его первая режиссерская работа над большим сериалом.

Ранее он снял несколько эпизодов сериала "Доктор Хаус", имеет опыт написания сценариев благодаря работе над шоу Фрая и Лори.

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