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пятница, 17 сентября 2021 11:41

Жена Павелко третий раз провела Всеукраинский турнир по художественной гимнастике "Цветок Украины"
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  В этом году в третий раз состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике "Квітка України"
В этом году в третий раз состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике "Квітка України"

11-12 сентября в Киеве прошел Всеукраинский турнир по художественной гимнастике "Квітка України", основателем и организатором которого уже третий год подряд является супруга президента УАФ Андрея Павелко - Екатерина Павелко.

  В этом году в третий раз состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике "Квітка України"
В этом году в третий раз состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике "Квітка України"

Участие в соревнованиях приняли более 450 девушек из разных областей Украины. Их выступления оценивало жюри во главе с судьей национальной категории Ольгой Басарией.

Среди гостей мероприятия была и президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина.

  В этом году в третий раз состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике "Квітка України"
В этом году в третий раз состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике "Квітка України"

"Это были очень интересные, продуктивные и насыщенные эмоциями два дня.

Подводя итоги, в первую очередь, хочу выразить благодарность за помощь в организации и проведении на высоком уровне двух соревновательных дней главной судьи турнира - судьи национальной категории Ольге Басарии, а также всем спортсменкам, тренерам и судьям, которые принимали участие в соревнованиях за профессионализм, выполненную работу и достойные результаты.

...Спасибо дорогому гостю нашего турнира президенту Федерации гимнастики Украины Ирине Дерюгиной за внимание и личное присутствие", - написала Екатерина Павелко на странице в Facebook.

  В этом году в третий раз состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике "Квітка України"
В этом году в третий раз состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике "Квітка України"

Призерами турнира стали Виктория Оноприенко, первый номер национальной сборной Украины по художественной гимнастике, также Дарья Овейчик. Девушки получили ценные подарки, в частности, айфон и айпад.

"Отдельно хочу отметить прекрасное выступление двух гимнасток, которые стали моими фаворитками на этот раз - это Дарья Овейчик и Вика Оноприенко. Браво, девушки!", - поздравила их Павелко.

  В этом году в третий раз состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике "Квітка України"
В этом году в третий раз состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике "Квітка України"
  В этом году в третий раз состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике "Квітка України"
В этом году в третий раз состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике "Квітка України"
  В этом году в третий раз состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике "Квітка України"
В этом году в третий раз состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике "Квітка України"

Всеукраинский турнир по художественной гимнастике "Квітка України" в этом году прошел в третий раз, и впервые в столице.

  В этом году в третий раз состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике "Квітка України"
В этом году в третий раз состоялся Всеукраинский турнир по художественной гимнастике "Квітка України"

Напомним, что в художественной гимнастике, а именно - в групповом многоборье на Олимпиаде в Токио, Украина заняла 7 место.

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