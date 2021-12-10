Жена итальянского певца спела повстанческую песню Bella Ciao на украинском

Кадр из презентации клипа на песни в Youtube / Скриншот со страницы в Youtube

Итальянский певец Альфонсо Оливер и его жена-украинка представили клип на итальянскую песню Bella Ciao, "Прощай, красавица", в двуязычной версии – на украинском и итальянском.

Исполнили ее итальянский певец Альфонсо Оливер и его жена-украинка Лидия Игнатенко, – рассказала Gazeta.ua Лидия Игнатенко.

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"Новая аранжировка композиции приблизила ее к современному слушателю. В звучании соединены классические инструменты и электронные мотивы. Клип - метафора, где история партизан становится историей невидимого преследования, которое можно интерпретировать как побег от предубеждений или прошлого", - рассказал певец.

Главные герои клипа - сам Оливер и его жена. Альфонсо регулярно посещает Украину с 2016 года. Перевел и спел ряд известных украинских произведений – в частности, песню "Мам" Андрея Кузьменко "Скрябина". Также является автором исполнителем многих лирических и смешных песен, в которых рассказывает о любви к украинскому борщу, маршруткам и просит президента дать вид на жительство в Украине.

Альфонсо говорит, что решил соединить два народа творчеством, и только слушатели могут оценить, насколько это ему удается. Многие произведения Альфонсо звучат на двух языках.

Относительно популярной романтической песни "Прощай, красавица", до сих пор она звучала скорее в акустических версиях или в любительских переводах на украинский. Однако во время выступлений певца в Украине ее активно просили исполнять, поэтому решил спеть ее снова, и чтобы в этот раз она тоже зазвучала по-украински. Для Лидии это дебют в музыке.

Существует мнение, что песня Bella ciao – запись композиции "Койлен" Мишки Цыганова, еврейского украинца из Одессы. Музыка – как смесь украинского фольклора и идиша.

"Возможно, это стечение обстоятельств или судьба, но сегодня Bella ciao возвращается на Родину под названием "Прощай, красавица", – говорит Лидия Игнатенко.

В Украине существует критика песни из-за того, что ее исполняли красные партизаны, которые боролись против фашистов и нацистской оккупации Италии в 1940-х. Однако ее скорее следует воспринимать как борьбу против оккупанта, чем героизацию коммунизма.

В октябре 2018 года Альфонсо Оливер выпустил песню о любви ко львовской маршрутке "Я люблю тебя маршрутка". Идея возникла в 2017 году, когда артист вошел в украинскую маршрутку, переполненную пассажирами.