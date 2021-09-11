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суббота, 11 сентября 2021 23:25

Зеленский подписал указ о развитии украинского кино

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Зеленский подписал указ о развитии украинского кино
Президент Украины поставил правительству ряд задач. Фото: АП

Президент Украины Владимир Зеленский в День украинского кино поставил правительству ряд задач по развитию украинской кинематографии. Они закреплены в указе, который подписал глава государства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Общегосударственная программа развития киноиндустрии
Так, правительство должно ускорить разработку законопроекта об Общегосударственной программе развития национальной киноиндустрии и подать его на рассмотрение Верховной Рады.

Господдержка кинематографии
Предусмотрено активизированное предоставления государственной поддержки кинематографии - по закону "О государственной поддержке кинематографии в Украине".

Освобождение от налогообложения (в отдельных случаях)
Кабмин должен урегулировать вопрос об освобождении от налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке работ и услуг иностранным субъектам кинематографии при производстве ими фильмов на территории Украины.

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Речь идет предоставления им государственной поддержки в форме госсубсидии для возврата части осуществленных при производстве фильмов квалифицированных расходов.

Международное сотрудничество
Должно активизироваться международное сотрудничество с целью закрепления на мировом кинорынке имиджа Украины как государства с высококонкурентной индустрией кинематографии.

Награды за творческие достижения в кинематографии
За значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство орденом "За заслуги" III степени награждены 17 деятелей киноискусства. Четырех актрис отмечено орденом княгини Ольги III степени. Трое деятелей кино получили медаль "За труд и доблесть".

Одному гражданину присвоено почетное звание "Народный артист Украины", четырем - "Заслуженный артист Украины". Девять человек получили звание "Заслуженный деятель искусств Украины", пять - "Заслуженный работник культуры Украины".

Ранее сообщали, что в украинском кино родился новый метод работы с актерами.

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