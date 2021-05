"Здесь нет больших задниц" - Алина Паш выпустила клип

Алина Паш выпустила совместный клип к трекам "Молитва" и "Колыбельная". Назвала его антисистемным и мистическим. Фото: Instagram

Алина Паш выпустила совместный клип к трекам "Молитва" и "Колыбельная", вошедшие в альбом "разговор".

Сюжет построен на вопросах, поднимаются и в самых треках - относительность реальности, где начинается и заканчивается норма, нелепость смыслов. Клип без артистки снял режиссер Михаил Звегинцев.

"Я даже не знала, когда съемка проходила. Мне как-то звонит друг и говорит:" Алина, я вчера снимался в твоем клипе ". Но я очень довольна. Мне нравится мистичность этой истории ,. Это видео не яркий, в нем нет больших жоп , в нем нет девушек, которые облизывают чупачупс. Это абсолютно антиютубне видео. Мы идем против системы ", - говорит Алина Паш.

"Эта история о женщине, которая do not belong here. Система, как в самосохранении, гасит ее раз за разом. Ее слабо интересует семья, дом, человек. По сути этот сплав визуальных образов и музыки - о современной женщине и ее восприятия, о границах нормальности, об информационном пространстве, о влиянии классического института семьи и, конечно, о потоке информации, который по сути ломает неподготовленного человека", - говорится в описании.

Alina Pash выпустила альбом "розМова". Для записи певица отправилась в фольклорную экспедицию на Гуцульщине. Некоторые песни записывали при участии священника, а трек "Вода" - в церкви, где снимали "Тени забытых предков" Сергея Параджанова.