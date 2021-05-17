Завершили съемки "Дон Жуана из Жашкова"

Завершили съемки комедии "Дон Жуан из Жашкова". Режиссер - Виктор Буток. Адаптировал пьесу вместе с ее автором Оксаной Гриценко.
Женя Воробей - киевский фотограф родом из Жашкова, которого очень любят женщины. Он ищет работу, но случайно находит новую любовь. Но у Жени уже есть жена, сын, а еще бывшая жена. Он разрывается между ними, с горя бросается под поезд, по сюжету.
Роли исполняли: Слава Бабенков, Надежда Мейхер, Александр Иванов, Олег Карпенко, Александр Игнатуша и Олег Шушпанников. Также сыграл в фильме Роб Фельдман, который снимался в британском сериале "Убивая Еву". В финале ленты в образе знахаря появится певец Дзидзьо.
Большинство событий фильма разворачиваются в период новогодних и рождественских праздников. Выход планируется на конец 2021-го или начало 2022 года.
Лента "Дон Жуан из Жашкова" стала одним из победителей конкурса Госкино, получив почти 25 млн грн господдержки. Производство фильма омрачилось смертью одного из продюсеров Юрия Минзянова. Возглавил производство его коллега и сын Дмитрий.
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