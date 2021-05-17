Завершили съемки "Дон Жуана из Жашкова"

 
Ексклюзивы
1/5
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
Просмотров: 45
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Каждый третий ВИЧ-инфицированный не знает о болезни. Где и как бесплатно обследоваться
Просмотров: 99
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 459
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
"Медведчука - на нары. Рабинович - неадекват, Кива - наркоман": неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 1017
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Лучше бы этих ветеранов не было" - как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 1557
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
1 Просмотров: 5175
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
Медведчука не посадят - украинцы об аресте кума Путина
1 Просмотров: 891
Зеленский хочет на второй срок - политолог
Зеленский хочет на второй срок - политолог
1 Просмотров: 531
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Как спасают сердце - уникальные фото с операционной
Просмотров: 747
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Сейчас Медведчук унижен, при Порошенко он был на мази - бывший нардеп
Просмотров: 810
Фото
Все фото
6
7
10
24
6
&quot;В Океана нет дна&quot;: Святославу Вакарчуку - 46
"В Океана нет дна": Святославу Вакарчуку - 46
Евровидения-2021: вторая репетиция прошла без солистки группы Go_A
Евровидения-2021: вторая репетиция прошла без солистки группы Go_A
&quot;Я одержим и ненасытный. Живу без выходных&quot;: художнику Ивану Марчуку - 85 лет
"Я одержим и ненасытный. Живу без выходных": художнику Ивану Марчуку - 85 лет
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
В подземельях храма показали нательные крестики XII века
Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
Предлагал 200 евро за одну карикатуру, а я настаивал по 300. Не купил. Но я не розстраиваюсь - Анатолий Василенко
Видео
Все видео
Дэвид Линч снял клип
Дэвид Линч снял клип
Показали трейлер лесбийской драмы про монашек
Показали трейлер лесбийской драмы про монашек
Вышел трейлер с черной актрисой в роли королевы Англии
Вышел трейлер с черной актрисой в роли королевы Англии
Monatik и The Hardkiss имеют сильных конкурентов - музыкальный критик о премии YUNA 2021
Monatik и The Hardkiss имеют сильных конкурентов - музыкальный критик о премии YUNA 2021
Певица предстала в образе Мавки из произведения Леси Украинки
Певица предстала в образе Мавки из произведения Леси Украинки
Интервью
1/5
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 63
"Это один из таких шансов" - эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
"Это один из таких шансов" - эксперт рассказал, когда появятся украинские электромобили
Просмотров: 126
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Клубника подешевеет до 60 грн: каким будет урожай ягод и фруктов
Просмотров: 459
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Коломойский и Фирташ продолжат игру. Остальные олигархи согласятся выйти из политики - эксперт
Просмотров: 963
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
"Железный купол" не убережет Украину от российских "Градов" - эксперт
1 Просмотров: 855
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 мая 2021
Просмотров: 117
Оптимістичне фото
– Диким здавалося, коли компанії галасували й вибирали найкрасивіший ракурс для фото біля саркофага. Це ж місце людської біди, – ...
понедельник, 17 мая 2021 18:59

Завершили съемки "Дон Жуана из Жашкова"
5

  Комментировать

Завершили съемки комедии "Дон Жуан из Жашкова". Режиссер - Виктор Буток. Адаптировал пьесу вместе с ее автором Оксаной Гриценко.

Женя Воробей - киевский фотограф родом из Жашкова, которого очень любят женщины. Он ищет работу, но случайно находит новую любовь. Но у Жени уже есть жена, сын, а еще бывшая жена. Он разрывается между ними, с горя бросается под поезд, по сюжету.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вышел онлайн один из самых дорогих украинских фильмов

Роли исполняли: Слава Бабенков, Надежда Мейхер, Александр Иванов, Олег Карпенко, Александр Игнатуша и Олег Шушпанников. Также сыграл в фильме Роб Фельдман, который снимался в британском сериале "Убивая Еву". В финале ленты в образе знахаря появится певец Дзидзьо.

Большинство событий фильма разворачиваются в период новогодних и рождественских праздников. Выход планируется на конец 2021-го или начало 2022 года.

Автор: пресслужба Star Media
  Надежда Мейхер в комедии "Дон Жуан из Жашкова" играет одну из любимых главного героя - фотографа Жени Горобчика. Его сыграл Слава Бабенков.
Надежда Мейхер в комедии "Дон Жуан из Жашкова" играет одну из любимых главного героя - фотографа Жени Горобчика. Его сыграл Слава Бабенков.
Автор: пресслужба Star Media
  Михаил Хома, также известный как певец Дзидзьо, в комедии "Дон Жуан из Жашкова" играет знахаря.
Михаил Хома, также известный как певец Дзидзьо, в комедии "Дон Жуан из Жашкова" играет знахаря.
Автор: пресслужба Star Media
  Главный герой комедии "Дон Жуан из Жашкова" фотограф Женя Горобчик с горя бросается под поезд. Мужчину сыграл Слава Бабенков.
Главный герой комедии "Дон Жуан из Жашкова" фотограф Женя Горобчик с горя бросается под поезд. Мужчину сыграл Слава Бабенков.
Автор: пресслужба Star Media
  Главный герой комедии "Дон Жуан из Жашкова" фотограф Женя Горобчик с горя бросается под поезд. Мужчину сыграл Слава Бабенков.
Главный герой комедии "Дон Жуан из Жашкова" фотограф Женя Горобчик с горя бросается под поезд. Мужчину сыграл Слава Бабенков.
Автор: пресслужба Star Media
  Актриса Дайана Кульбида играет одну из ролей в комедии "Дон Жуан из Жашкова".
Актриса Дайана Кульбида играет одну из ролей в комедии "Дон Жуан из Жашкова".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сняли боевик про Олексу Довбуша - трейлер

Лента "Дон Жуан из Жашкова" стала одним из победителей конкурса Госкино, получив почти 25 млн грн господдержки. Производство фильма омрачилось смертью одного из продюсеров Юрия Минзянова. Возглавил производство его коллега и сын Дмитрий.
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Завершили съемки "Дон Жуана из Жашкова"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
мая

Кенгирское восстание подавляли танками

Церкви заставили передавать имущество государству

От повышенного давления страдает треть украинцев

Заявили про бой Владимира Кличко в Москве

Арестовали учителя, который спас 200 детей

Создали пулемет

Под Харьковом началась наступательная операция

Презентовали всемирную паутину WWW

Самое читаемое
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
Британская модель показала соблазнительные формы в пляжном наряде
4
 Просмотров: 12195
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
Гороскоп на 17-23 мая: почему эта неделя станет такой удивительной
 Просмотров: 7767
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
Гороскоп на 17 мая: какие знаки этот день будет кормить весь год
 Просмотров: 6003
&quot;Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил&quot; - попрощались с погибшими телевизионщиками
"Костя был очень интеллигентным. А Вова постоянно шутил" - попрощались с погибшими телевизионщиками
22
 1 Просмотров: 5175
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
Гороскоп на 16 мая: назвали 4 наиболее эгоистичные знаки
 Просмотров: 4608
Культура
Украина может войти в пятерку финалистов на Евровидении
Украина может войти в пятерку финалистов на Евровидении 1 Просмотров: 117
Дэвид Линч снял клип
Дэвид Линч снял клип
 Просмотров: 117
Капитан Америка станет зомби
Капитан Америка станет зомби Просмотров: 198
Показали трейлер лесбийской драмы про монашек
Показали трейлер лесбийской драмы про монашек
 1 Просмотров: 720
В понедельник стартует продажа и обмен билетов на Atlas Weekend 2021
В понедельник стартует продажа и обмен билетов на Atlas Weekend 2021 Просмотров: 135
Больше всего комментируют
19
Путин отомстит за кума - экс-генпрокурор
4
В МИД прокомментировали перспективу вступления Украины в НАТО
2
"Россияне ждали подходящего момента" - крымчанка о русификации Крыма
2
Какую зарплату готовы платить работодатели - исследование
2
Чего не хватает России для полномасштабного вторжения в Украину
Голосов: 104
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть