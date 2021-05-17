Завершили съемки "Дон Жуана из Жашкова"

Завершили съемки комедии "Дон Жуан из Жашкова". Режиссер - Виктор Буток. Адаптировал пьесу вместе с ее автором Оксаной Гриценко.

Женя Воробей - киевский фотограф родом из Жашкова, которого очень любят женщины. Он ищет работу, но случайно находит новую любовь. Но у Жени уже есть жена, сын, а еще бывшая жена. Он разрывается между ними, с горя бросается под поезд, по сюжету.

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Роли исполняли: Слава Бабенков, Надежда Мейхер, Александр Иванов, Олег Карпенко, Александр Игнатуша и Олег Шушпанников. Также сыграл в фильме Роб Фельдман, который снимался в британском сериале "Убивая Еву". В финале ленты в образе знахаря появится певец Дзидзьо.

Большинство событий фильма разворачиваются в период новогодних и рождественских праздников. Выход планируется на конец 2021-го или начало 2022 года.

Автор: пресслужба Star Media Надежда Мейхер в комедии "Дон Жуан из Жашкова" играет одну из любимых главного героя - фотографа Жени Горобчика. Его сыграл Слава Бабенков.

Автор: пресслужба Star Media Михаил Хома, также известный как певец Дзидзьо, в комедии "Дон Жуан из Жашкова" играет знахаря. Автор: пресслужба Star Media Главный герой комедии "Дон Жуан из Жашкова" фотограф Женя Горобчик с горя бросается под поезд. Мужчину сыграл Слава Бабенков.

Автор: пресслужба Star Media Главный герой комедии "Дон Жуан из Жашкова" фотограф Женя Горобчик с горя бросается под поезд. Мужчину сыграл Слава Бабенков.

Автор: пресслужба Star Media Актриса Дайана Кульбида играет одну из ролей в комедии "Дон Жуан из Жашкова". ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сняли боевик про Олексу Довбуша - трейлер Лента "Дон Жуан из Жашкова" стала одним из победителей конкурса Госкино, получив почти 25 млн грн господдержки. Производство фильма омрачилось смертью одного из продюсеров Юрия Минзянова. Возглавил производство его коллега и сын Дмитрий.