"Заповит" Шевченко исказили

На фестивале Ше.Fest году состоится серия лекций о жизни и творчестве Тараса Шевченко. Языковед Николай Зубков расскажет о запрещенном и цензурированном "Кобзаре".

Впервые "Кобзарь" издали в 1840-м в Санкт-Петербурге при содействии Евгения Гребинки. Имело ли вес это событие в тогдашней Российской империи?

Эта небольшая книжечка изменила сознание многих жителей тогдашних столиц - Петербурга и Москвы, не говоря уже об украинстве. Потому что до этого был только Котляревский с "Энеидой" несколько бурлескной, эклектичной и пересыпанным суржиком и латинизмами. А здесь полилась чистая украинская народная речь. В Петербурге и теперь немало украинцев, а тогда было еще больше. Люди, изголодавшиеся за этим словом, просто впитывали его, переписывали, заучивали наизусть. Шевченко - новатор в поэзии. Мы привыкли воспринимать клишированные рифмы "ридає-палає", "сонечко-віконечко". А у него рифма другая. Он поэт метафоры. Первое издание "Кобзаря" содержало всего 8 произведений, которые тщательно подобрал цензурный комитет. И то там было выброшено определенные строки. Было написано "...выпускается впредь только ограниченное количество экземпляров. Цензор Корсаков". То есть цензоры посчитали, что там есть определенные обвинения относительно исторических реалий. В поэме "Сон" была критика царицы - богопротивное явление на то время

Как поддавали цензуре Шевченко при царизме?

В "Кобзаре" царского времени писали "Изъято цензурой 3 строки", через несколько страниц снова 2 строки, или 5, или 10 строк. Они хоть отмечали, что изымали. Только теперь можно сравнить с оригиналами и выяснить, что убирали. Там говорилось о жесткой царской политике усмирения несогласных. В поэме "Сон" вообще была критика царицы - богопротивное явление на то время. Автор: plus.google.com Автограф Шевченко поэмы "Сон"

Большевики действовали так же?

Советская власть уже не сообщала об изменениях в оригинале. Есть стихотворение "На панщині пшеницю жала". После строк "а діточки обід несуть" были или точки или шли строки "і посміхнулася...". А в Шевченковском автографе читаем "иа йдучи, колоски збирають, мов тая доленька святая, мов янголяточка ідуть". Странно, но их и теперь не найдете в "Кобзаре" современном. Как и финал этого стихотворения тоже нигде не печатают. Большевики это изымали, вероятно, чтобы не возникало никаких асоциаций с Законом о пяти колосках. А это уже намек на репрессивные действия власти. Цензоры, как царские, так и советские, приложились к тому, чтобы причесать Шевченко на свой лад. Канонический советский образ Шевченко - "революционер, демократ, объединитель народов ". Школа до сих пор его исповедует - старик в шапке и кожухе, пышные усы и сердитый взгляд. И его можно понять. Канонический советский образ Шевченка - "революционер, демократ, объединитель народов" Смотрит на нас, как на харьковском скульптурном комплексе, и, вероятно, думает, "славних прадідів великих, правнуки погані". Обидно, но с 1991 года государство не смогло напечатать всего творческого наследия. Я потратил почти 10 лет, чтобы собрать те поэзии, которые еще не были обнародованы. Это большой объем источников, выискивал в музеях, архивах как Украины, так и диаспоры, откуда мне присылали материалы. Сначала это был небольшой сборник "Запрещенный Кобзарь", которая выдержала 5 изданий. К 200-летию поэта решил издать полный "Кобзарь". А потом почти год убеждал издателей его пустить в печать. Говорили, что сколько можно о нем писать и это никому уже не интересно. Но все-таки издал в издательском доме "Школа".

При независимой Украине изменены произведения подают в оригинале или вновь цензурируют?

Как и при советской власти, так и теперь цензурируют тонко. Если считают, что стихотворение не годится, то выбрасывают его, как было при министре Табачнике. Сборники издаются с грифом "Вибране". "Розриту могилу", " а йдучи, колоски збирають, мов тая доленька святая, мов янголяточка ідуть"... Дивно, але їх і тепер не знайдете в "Кобзарях" сучасних. Як і фінал цього вірша теж ніде не друкують. Більшовики це вилучали, щоб не виникало жодних асоціяцій із Законом про п'ять колосків. А це вже натяк на репресивні дії влади. Цензори, як царські, так і радянські, доклалися до того, щоб причесати Шевченка на свій копил. Канонічний радянський образ Шеченка —"революціонер, демократ, об'єднувач народів".

Канонічний радянський образ Шеченка — "революціонер, демократ, об'єднувач народів"

Школа й досі його сповідує — старий дід у шапці й кожусі, пишні вуса й сердитий погляд. І його можна зрозуміти. Дивиться на нас, як на харківському скульптурному комплексі, і, певно, думає, "славних прадідів великих, правнуки погані — 27 років взаємопоборюєте одне одного, коли ж згуртуєтесь супроти вічного ворога"?. Прикро, але від 1991-го держава не спромоглась видрукувати всієї творчої Шевченкової спадщини. Я витратив майже 10 років, щоб зібрати ту поезію, яку ще не було оприлюднено. Це чималий обсяг джерел, які вишукував у музеях, архівах як України, так і діяспори, звідки мені надсилали матеріяли. Спочатку це була невеличка збірочка "Заборонений Кобзар", яка витримала 5 видань. Та до 200-річчя поета вирішив видати повного "Кобзаря". А потім майже рік переконував видавців його пустити в друк. Казали, що скільки можна про нього писати й це нікому вже не цікаво. Але таки видав у видавничому домі "Школа".

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Як за радвлади, так тепер цензурують тонко. Якщо вважають, що вірш не годиться, то викидають його, як було за міністра Табачника. Збірки видають із грифом "Вибране". "Розриту могилу", "Якби-то ти, Богдане п'яний..." и много иных долго вообще не печатали. Финал поэмы "Чернець" о Семене Палие никогда не печатали. Даже исказили "Заповіт" Шевченко. Поэт не писал "Я не знаю бога". На самом деле в списке, который он подарил Скоропадскому, там прочерк. Финал поэмы "Чернець" о Семене Палие никогда не печатали. Даже исказили "Заповіт" Шевченко

Ше.Fest проходит в пятый раз. Тарас Шевченко обязательный автор к изучению в школе. По стране полно скверов, улиц и даже учебных заведений его имени. Неужели мы до сих пор о нем мало знаем?

Всей правды о Шевченко мы, наверное, никогда не узнаем. Потому что человек удален от нас временем. Даже при жизни о его персоне слагали мифы. Есть ГогольФест, МамайФест, пришла очередь ШеФеста. Современная молодежь знает Шевченко очень поверхностно, в рамках школьной программы. А она не может рассказать много, потому что на каждого автора отведено определенное количество часов. Преподавателя всегда ограничиваются этой нормативностью. Большинство знает разве что только "Заповіт", который, кстати, автор назвал "Думка". Его изучили, рассказали и забыли, потому что оценка нужна. К поэтическому наследию Шевченко надо не один раз и чаще обращаться. В детстве он один, в зрелом возрасте другой, а когда читаешь его заключительные стихи, то открываешь глубинного философа. Всего 47 лет отпустила ему судьба, а сделать он успел столько, что не каждому под силу. Это красноречивый пример современной молодежи, как несмотря на все можно достичь цели, если для этого желание и мотивация. Сейчас у нас молодым поэтом считают человека до 40-ка лет. А он еще в 26 издал "Кобзарь".

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Образ поэта действительно окутан легендами. На этом иногда спекулируют, создавая новые произведения о и под автора. Как правильно понять, чему верить?

Есть много стереотипов, которые приходится ломать. Что он пьяница был, или ловелас... Или, что был бедным и неграмотным. Но он получил высокое звание академика. Это IV ранг уровня государственного статуса. К нему обращаться надо было "Ваше превосходительство" и это тот, кто до 24-х лет фактически был рабом. Но жил у господ, вобрал и овладел хорошими манерами. Тот кожух и лохматая шапка - это своеобразная эпатажность для фото, потому что в повседневной жизни он одевался очень изысканно и на одежду денег не жалел. Заказывая костюмы, рисовал портному их эскизы. К Шевченко обращаться надо было "Ваше превосходительство" Имел высокое образование и, как свободный слушатель Академии художеств, достиг наивысшей вершины. Не каждый, кто заканчивал академию, становился академиком, а он смог. Его техника ритинирования - ноу-хау того времени. Он восстановил то, что было утрачено от школы Рембрандта и Дюрера. И там тоже здоровья положил много, потому испарения кислоты при гравировании сказались. Умирал ужасной смертью, не мог лежать. Сейчас опубликовано много исследований, где все разложено по полкам. Автор: facebook Языковед Николай Зубков

Что ожидать от лекции на Ше.Festе?

Менторской классической лекции не будет, а будет скорее эмоциональная импровизация на эту тему. Буду отвечать на вопросы и иллюстрировать примерами, что и почему было поддано цензуре. Живое общение воспринимают гораздо лучше, чем чтение классической лекции. Бегло рассказываю о культуре общения, проблемах правописания, языковедческих коллизиях. В лекциях демонстрирую автографы Шевченко, где есть изъяты цензорами строки. Шевченко - поэт изгнанник, потому что львиную долю всех произведений написал за пределами Украины. Но почти каждая строка - о ней. Шевченко первым появился на революционном Майдане Он первым появился на революционном Майдане. В 2014-м был год его юбилея. По всему Киеву были его изображения и цитаты, как на официальных на бигбордах, так и любительские трафаретные на стенах, заборах и баррикадах Майдана. Шевченко был востребованным. "Борітеся - поборете" - этот лозунг был определяющим для всех участников Майдана, для всей Украины. И он сработал.

18-19 августа в селе Моринцы Звенигородского района Черкасской области в пятый раз пройдет фестиваль Ше.Fest.