Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе

Тамара Гундорова "Теоретики национализма говорят, что идея нации является вещью конструктивной. Она не дана Богом и не создана природой. Ее формируют люди. Рождается через коммуникации, связи, издание газет и книг, появление элиты, все это объединяет людей в одну гражданскую и политическую общность". Фото: Тарас Подолян

За 30 лет независимости появилась плеяда отечественных писателей, признанных как в Украине, так и за рубежом. Культурное развитие является крайне важным для процесса формирования нации, который в Украине продолжается.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала ученая Тамара Гундорова.

"К достижениям украинской литературы за 30 лет независимости можно отнести книги Юрия Андруховича "Рекреацияи", "Московиада", "12 обручей", – говорит она. – Это уже история. Каждый из этих текстов открывает другой способ письма. Это проявление творческой свободы".

В современной украинской литературе заметную роль играют женщины. Некоторые говорят, что они стали лидерами литературного процесса. Ключевая фигура – Оксана Забужко, отмечает ученая.

"Ее "Полевые исследования украинского секса" – вещь феноменальная. Она открыла новый способ повествования женщины о себе, о сексуальности, о своем теле. И при этом ставила серьезный вопрос о колониальной травме. Из старшего поколения хочу вспомнить Олега Лишегу. Это писатель мирового уровня – поэт, эссеист, переводчик. Интересовался Востоком, получал престижные премии в Америке", – продолжает она.



"Записки украинского сумасшедшего" Лины Костенко интересны тем, как представитель поколения шестидесятников пытается говорить о настоящем. Возникает идея разрыва и связи поколений, утверждает ученая.

"Явлением последнего времени является Сергей Жадан. Он прошел путь от поэта до романиста. Пришел в литературу как подросток, зафиксировал травму его поколения. Я их называю "поколение, которое перестало верить в своих родителей", потому что они – представители советского поколения, которое теряло авторитет в глазах детей. "Ворошиловград" Жадана считаю гениальным. Там говорится о праве и ответственности быть на своем месте, защищать то, что тебе дано", – рассказывает она.

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Культура играет ведущую роль в создании государства, уверена Гундорова.

"Теоретики национализма говорят, что идея нации является вещью конструктивной. Она не дана Богом и не создана природой. Ее формируют люди. Рождается через коммуникации, связи, издание газет и книг, появление элиты, все это объединяет людей в одну гражданскую и политическую общность. Иван Франко говорил: "Чтобы сделать нацию паном на своем поле, нужна элита, несущая национальную идею". Шевченко, Кулиш, Франко, Леся Украинка – все работали на нее. Она неоднородна – это комплекс идей, порой противоречивых, которые должны внутренне согласовываться. Из этого рождается нация. У нас этот процесс продолжается. Думаем, каким путем идти, какие стратегии иметь", – отмечает она.

Полное интервью с Тамарой Гундоровой читайте в журнале "Країна"

Роман Сергея Жадана "Ворошиловград" победил в конкурсе Книга года BBC за 2010 год. В 2014-м в честь 10-й годовщины премии произведение назвали Книгой десятилетия. Кроме украинского, "Ворошиловград" издан на русском, польском, немецком, французском и других языках.