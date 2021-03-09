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вторник, 09 марта 2021 00:45

Жадан выступил в колонии

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Группа "Жадан и Собаки" 8 березня дала концерт в харьковской колонии.

"Сыграли с "Собаками", в замечательной компании харьковских певиц Яны Заварзинои и Яны Игнатьевой, концерт в Качановской исправительной колонии №54.

Концерты "на зоне" - они вообще особенные: слишком много печали вокруг, слишком много уныния. Тем важнее, когда за всем этим "тюремным" контекстом, который и сами осужденные прекрасно осознают, вдруг появляется ощущение надежды: кто-то пишет песни, кто-то стихи, кто-то рассказывает какую-то историю, оставляет место для надежды ", - говорится в Facebook группы.

В этой колонии отбывала срок Юлия Тимошенко, с 2011-го по 2014 год.

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"Жадан - чуть ли не лучший автор текстов в Украине, - говорит главный редактор блога о новой украинской музыке LiRoom Алексей Бондаренко. - Рядовые поклонники украинской литературы и критики считают его живым классиком. Однако писать стихи и песни - это разные вещи. Их не всегда удается удачно сочетать. Проект "Жадан и Собаки" начинался скорее как необременительный музыкальный аккомпанемент к поэзии. С каждым альбомом группа теснее объединяла текст и мелодию. Стихи под музыку превращались в песни. А те - на хиты ".

"Жадан и Собаки" - панк-группа, играющая остросоциальную музыку. Проект возник в Харькове в 2007 году и является кооперацией писателя Сергея Жадана и ска-панк-коллектива "Собаки в космосе". Выпустили 5 студийных альбомов. Дали концерты в Украине, Беларуси, Польше, Чехии, Словакии, Австрии, Германии и США.

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