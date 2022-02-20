"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"

Недавно актер, писатель, издатель, поэт-песенник Антин Мухарский отпраздновал 10-летие проекта Орест Лютый. В образе националиста из Стрыя записал ряд песен и снял на них видео. В средине февраля выпустил премьеру "Колише вітер тушки гопоти". Посвятил песню и клип Студии "Квартал 95". В треке обращается к президенту Владимиру Зеленскому. Предупреждает: если не изменит политику "сдерживания проукраинских сил" - то может быть "не сладко". Потому что украинцы умеют за себя постоять.

С артистом встречаемся на полигоне в Броварах. Ездит раз в несколько недель пострелять из ружья Sauer S100. Приобрел его после того, как заговорили о возможном нападении России на Украину. Поражает мишени на 100 и 300 м. В интервью Gazeta.ua рассказал об изменениях в стране за последние 8 лет, почему в конфликте с властью Зеленского и почему у нас больше невозможен мирный Майдан.

Не думал, что проект Орест Лютый так долго проживет. В 2011-2012 годах это была рефлексия на господство клики Януковича. Были чужие люди в моей стране, люди другой ментальности, другого культурного поля, захватившие власть. Орест Лютый – это было проявление культурно-гражданского сопротивления. Иногда вызывал неприятие публики. Она впадала в ступор на наших концертах.

Это сейчас уже "Слава Украине! Героям Слава! Москаль там… смерть врагам" – привычные лозунги. Тогда слово "москаль" – шокировало. На первом концерте в Харькове к нам на сцену стали лезть люди. Были настоящие москали из Воронежа, Орла, Твери. Завязалась потасовка. Продолжать делать свое дело – значит идти на провокации. Решил, что нужно срочно оформлять травматическое оружие. На следующих концертах в 2012-2013 годах оно было где-то под рукой. Поблизости – специально обученная охрана.

Автор: Тарас Подолян Антин Мухарский играл в театре и кино. Стал популярен благодаря рекламным роликам и развлекательным телепрограммам. В 2008 основал галерею независимого искусства Antin's collections, а в 2009 – Союз Вольных Художников (СВХ) «Воля или смерть». В его состав вошли такие художники как Иван Семесюк, Олекса Манн, Андрей Ермоленко, Сергей Коляда, Нина Мурашкина, Сергей Хохол и другие. В 2012 году создал проект «Лагідна українізація», в рамках которого собрал вокально-инструментальный ансамбль «Сталин унд Гитлер Капут». Выступает в нем как вокалист под именем "профессора антропологии Ореста Лютого". Песни – политический памфлет, стеб, неогероика.

Случалось, что во время концерта вставали какие-то "возмущённые русскоговорящие люди". Кричали: "Ах вы фашисты, подонки, что вы себе позволяете?". Но мы победили, переломили эту ситуацию. Сменили парадигму. Сейчас уже звучит и "Слава Украине!", и "москаль", и "кацап", и другие формы. Они прижились.

А у нас сегодня брат Добкина, я его буду украинизировать. А вот он у меня будет вас слушать

Корпоративы – самый сложный жанр работы. Бывало, что выступали в пустом зале. К примеру, приглашает украинизированный человек с высоким интеллектом, с честным бизнесом – хочет украинизировать своих подчиненных. Начинаешь петь первую песню "А я - не москаль" – народ встает и выходит. И директор кричит: "Слушайте, идите сюда". А народ не желает этого делать.

Однажды действительно страшно было. Осенью 2014 года сразу после Иловайска нас приглашают в Харьков, сажают в автобус и везут через лес. А там асфальтированная дорожка исчезает, начинается уже грунтовка, въезжаем все глубже. Спрашиваем: "Куда едем?" А нам: "На украинско-российскую границу. Там будет выступление". На берегу реки Северский Донец возле огромного дома встречает хозяин, говорит: "А у нас сегодня брат Добкина, я его буду украинизировать. А вот он у меня будет вас слушать". А там реально уже видна граница, русские вышки стоят. Мы колонки выставили и давай петь. Наши музыканты тогда так напились, что мне пришлось работать грузчиком – я их загружал-выгружал в автобус. Им было реально страшно. И мне.

Нам говорили: "Что вы делаете, идиоты? Что революция, да какая революция?

Был готов к Майдану. То, что разразилось во время революции, мы с художниками обсуждали с 2009 года. Майдан родился в работах художников и творчества Ореста Лютого еще до революции. Нам говорили: "Что вы делаете, идиоты? Что революция, да какая революция?

Да холопы, гречкосеи никто не поднимется на революцию". Мы уже собирались, делали серии "Мама-анархия", исследование украинского жлоб-арта, сельского гламура (проекты Antin's collections, посвященные китчу в творчестве художников начала ХХ века – Gazeta.ua). Это все бурлило, а потом оно раз и материализовалось. Когда увидели, что творцы могут создавать новые миры, поняли свою ответственность.

Майдан образца 2013-2014 года сейчас невозможен. Это будет война. Люди научились убивать и готовы с оружием уничтожать противника. Мирного противостояния с фонариками, песнопением – не будет. Это было уникальное явление в нашей культуре и мировом контексте.

Если бы Янукович не сбежал – куча людей сидела бы по тюрьмам. Все бы происходило так – как сейчас в Беларуси

Если бы Янукович не сбежал – куча людей сидела бы по тюрьмам. Все бы происходило так – как сейчас в Беларуси. Многие пропали бы без вести, куча людей бы эмигрировала. В 2013 году я это понимал. Имел два пути – либо в тюрьму, либо за границу. В Украине мы бы не нашли общий язык.

В моем доме в 6 утра выбили дверь. Мы в то время были в Турции. Но появилась злоба на власть Зеленского

Стихотворение к песне "Колише вітер тушки гопоти" написал по реальным событиям 13 декабря 2019 года. Тогда в мою квартиру на Подоле ворвались спецназовцы. Это была ночь, когда взяли Рифмастера, Катю Дугарь, Юлию Кузьменко – всех по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета (Шеремет - известный белорусский журналист, погибший 20 июля 2016 г. в Киеве в результате подрыва его автомобиля. – Gazeta.ua). В моем доме в 6 утра выбили дверь.

Мы в то время были в Турции. Но появилась злоба на власть Зеленского. При этом считаю, что в 2019 году прошли по-настоящему демократические выборы. Все присматривались к тому, как Зеленский будет вести себя. У пророссийских сил были большие надежды, что выберет русскую, по сути, малороссийскую сторону, и начнет туда двигаться. Определенные события и определенная уже сформированная из пассионариев часть гражданского общества не дала этого сделать.

Зе дрейфует в сторону украинизации. Но из остатков януковичей, медведчуков, портнов находились люди, которые начали ему вливать в уши, что радикалов надо прижать

Сейчас мы видим, как Зе дрейфует в сторону украинизации. Но из остатков януковичей, медведчуков, портнов находились люди, которые начали ему вливать в уши, что радикалов нужно прижать. По делу Шеремета я это увидел. Была попытка прижать ту пассионарную часть общества, которая выносила на своих плечах 2014-2016 годы. Соответственно, тогда понял, что это уже та красная линия, которую они перешли.

Зуб на власть Зеленского наточил раньше. Как только "зеленые" пришли – 19 августа 2019 года был уничтожен ютуб-канал Ореста Лютого. 7 лет работы, где хранились видео с Майдана, войны, лайфы, которые уже не восстановить. Не было никаких предупреждений – просыпаемся, а канала нет. Тогда понял, что это наезд.

Дальше было выламывание двери, потом дело Маруси Звиробий, Софии Федыны (волонтер Маруся Звиробий с нардепом Софией Федыной записала видео с критикой в адрес президента Владимира Зеленского после его визита на линию разграничения возле города Золотое. Позже их обвинили в угрозах гаранту страны. – Gazeta.ua). И я написал стихотворение "Колише вітер тушки гопоти".

Мы живем как минимум в двух, а то и в трех измерениях. Первое – Украина, какой ее видят украинцы. Второе – Украина, какой ее видят малороссы. Третье – каким государство видят россияне и советские люди. Зеленский – это малороский президент, хотел бы сосредоточиться именно на этой идентичности, поскольку она самая большая в Украине. Находится на грани двух полюсов. И от этой критической массы многое зависит. Присоединится ли она к украинскому проекту – и Украина выиграет. Или к российскому – Украина проиграет. Это будет большая малороссия.

Я тоже неправильный – подонок-негодяй, сволочь, которая "притворяется украинцем". Так меня обвиняют в некоторых националистических партиях

Аборигенные украинские националисты донимают людей с малороссийской, пророссийской ориентацией. Читаю много из Вячеслава Липинского (украинский историк. – Gazeta.ua). Пишет, что вместо того, чтобы привлекать людей к общему контексту, их отпугивают. Национал-озабоченные, а их много, отвлекают много умных и действительно талантливых трудолюбивых людей от Украины. Это "души", на которые претендует Россия.

Если Украина будет для них злой мачехой – будут тяготеть к тому полю, где их не травят. За неправильное произношение, йотированную буквочку, не такой рисунок на вышиванке, что они – неправильные украинцы. Я тоже неправильный – подонок-негодяй, сволочь, которая "притворяется украинцем". Так меня обвиняют в некоторых националистических партиях. Присутствуют проявления пещерного антисемитизма.

Тут мужчина стреляет в россиян, а тут смотрит русские сериалы, или слушает русскую музыку

Для кого-то это не является необходимостью стать украинцем – он прекрасно чувствует себя в малороссийском контексте. Здесь слушает Кузьму – а здесь российского рэпера Моргенштерна. Видел людей на "передке" с совершенно малороссийской идентичностью. Здесь мужчина стреляет в россиян, а здесь смотрит русские сериалы или слушает русскую музыку. Люди неразборчивы в своем выборе.

Автор: Тарас Подолян Антин Мухарский: "Мы живем как минимум в двух, а то и в трех измерениях. Первый - Украина, какой ее видят украинцы. Второй - Украина, какой ее видят малороссы. Третий - каким государство видят русские и советские люди. Зеленский - это малороссийский президент, хотел бы сосредоточиться именно на этой идентичности, поскольку она самая большая в Украине. Находится на грани двух полюсов"

Мы живем в демократии и единственный путь – эволюционный. Даже Киев, мой родной Подол начинает понемногу разговаривать по-украински, больше слышу его от молодежи. Это продвижение не настолько быстрое, как хотелось бы. Через 10 лет будет иметь украинизированное поколение. Сейчас я бы рекомендовал ласковую украинизацию. Но мое мнение со временем меняется.

Количество оружия, способного уничтожать наземную атаку противника, у нас даже с запасом

Возможно, Запад обыграл Путина в информационной войне. Сделали вид, что они очень его боятся, паникуют. Чтобы сдержать – надо ускорить предоставление Украине оборонительного летального оружия. Ребята, получившие Джевелины, Стингеры, английские системы – говорят, что как только начнется наземная операция – она там же и закончится. Количество оружия, способного уничтожать наземную атаку противника, у нас даже с запасом.

Записался в ряды территориальной обороны – но пока устно. Не люблю бюрократию в каких-либо ее проявлениях. А тероборона у меня здесь под боком – в 30 км от дома Марусин полигон (Это полигон вблизи столицы, созданный координатором "Правого сектора" Киевской области Марусей Звиробий и ее бойцами. Там учат навыкам выживания в условиях войны и основам военного дела. – Gazeta.ua).

Обучение мне не нужно, потому что у меня есть навыки выживания еще с армии. Знаю, что делать, чтобы обеспечить себя. Где взять воду, как приготовить из ничего вкусный бульон. Умею ставить жгуты, останавливать кровотечение. Жена проходила обучение первичного медицинского образования.

Выбрал путь снайпера украинской культуры. И точечно, адресно уничтожаю определенных своих врагов

Больше пользы приношу в поле идеологическом, культурном. Выбрал путь снайпера украинской культуры. И точечно адресно уничтожаю определенных своих врагов. За Украину не нужно умирать – за нее нужно быть готовым убивать. И к этому нужно себя готовить. Нравственно готов убивать врагов. Я это отрефлексировал на Майдане. Если увижу москаля в прицеле своей винтовки, то нажму на крючок. Это враг, пришедший убить меня. Должен первым нажать на крючок.

Сериал "Поймать Кайдаша" считаю прорывом. Фильм Олега Сенцова "Носорог" – событие для украинского кинематографа. Сенцов закрывает незакрытые гештальты украинского кинематографа. В криминальной драме "Носорог" показывает туман сансары, бытовой, эмоциональной гадости, которая была в 1990-х. Никак ее не идеализирует, а наоборот показывает раскуроченное мясо – это время таким и было.

Антин Мухарский создал своего персонажа Ореста Лютого в мае 2011 года в Одессе, когда был ведущим на дне рождения Сергея Кивалова. На празднике было много членов партии регионов, супруга Виктора Януковича с детьми и т.д. Регионал Владимир Олийнык, который всегда общался на украинском произнес речь, Антин к нему тоже обратился по-украински. Тогда еще, чтобы завести публику, выкрикнул трижды по украинскому обычаю "Будьмо гей". После того Антин представил выступление Григория Лепса и ушел за кулисы. К нему подбежала организатор и в грубой, украинофобской форме сделала замечание, чтобы тот никогда не смел говорить в Одессе на украинском. Вечером того же дня Антон Мухарский написал 12 первых песен из проекта "Лагідна та сувора українізація". В частности, "Вагони повнії москалів" на мотив "Шаланды полные кефали", и "Ах Бандеро — український апостол" на мотив "Ах Одесса - жемчужина у моря".