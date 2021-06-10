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четверг, 10 июня 2021 10:15

"Выживут только любовники": Поплавский "закрутил роман" с Гросу
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Поющий ректор представил романтический клип на новую песню "А ми з тобою любовники".

 

Пока в шоу-бизнесе обсуждают очередной уход со сцены Михаила Поплавского, он своими действиями показывает, что расслабляться не собирается. Поющий ректор представил романтичный клип на новую песню "А ми з тобою любовники".

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Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

В новом видео Поплавский предстал в образе искушенного героя-любовника, который с двумя очаровательными красотками – утонченной блондинкой и жгучей брюнеткой – отправляется на выдуманную фантастическую планету. И там зарождается прекрасное чувство. Страсть, любовь, трепетные отношения между героями символизирует яркий и нежный цветок.

 

"Любовь, наполняет добром наши души. Это большая сила, которая дана не каждому. Если говорить откровенно, то главный герой – это и есть Поплавский – настоящий, искренний, открытый. Он очень близок мне. Ведь любовь правит миром, а любовники – от слова "любить". Это великое чувство, которое наполняет жизнь смыслом. Любовь делает нас духовно богатыми, побуждает творить и делать мир лучше. Любите, ведь мы этого достойны!", – сказал Поплавский.

 

Режиссером клипа стала эпатажная Елена Винярская, снявшая ранее для Поплавского "Сало" и "Українські вареники". Кстати, клип "Сало" набрал более 5 млн. просмотров за месяц, а "Українські вареники" за две недели – более 4 млн. просмотров в YouTube. Новое видео наполнено страстью, эротикой, которые передаются лишь взглядом и романтикой.

"Идея клипа родилась буквально за 15 минут. На съемках предыдущего видео Поплавский сказал мне: "А завтра – мы с тобой любовники" и с азартом посмотрел на меня. Мне сразу пришли слова из произведения великой украинской поэтессы Лины Костенко "Очима він сказав мені люблю". И я уже понимала, каким будет клип, а его главным символом – цветок. В клипе нет любовных сцен и выяснения отношений. Все построено на символах и аллегории", – поделилась Винярская.

 

Поплавский в клипе сменил несколько стильных образов. Винярская продумала все до мельчайших деталей. За соответствие его костюмов последним трендам отвечал телеведущий Алексей Дивеев-Церковный. Чтобы совместить образ героя клипа с оранжевым цветком любви, по замыслу режиссера, специально было разработано уникальное мужское драгоценное украшение – брошь "Два цветка" из золота и серебра c драгоценными камнями, которые добываются в Украине, – топаза и горного хрусталя. Два цветка крепко переплетаются между собой, символизируя вечную любовь.

Роковых красоток в клипе сыграли Анастасия Захандревич и Алина Гросу, для которых это был первый опыт съемок в виртуальной реальности, с использованием мировых технологий LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

 

Снимали все в темном павильоне на фоне черных экранов, а всю картинку создавали с помощью дизайна. Такую технологию используют во время съемок фильмов в Голливуде. Съемочный процесс длился всего восемь часов, а подготовка заняла почти два месяца. За это время прописывалась каждая деталь, подбирались "правильные" цвета и дизайн. Над клипом работала команда хореографов, парикмахеров, визажистов, реквизиторов Университета культуры. Общими усилия была создана уникальная история любви в виртуальной реальности.

 

Уже сейчас команда Поплавского приступила к работе над его новой гастрономический идеей – клипом "Український борщ".

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