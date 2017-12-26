Вышла книжка о погибших героях АТО

Книга рассказывает о героях АТО на основе воспоминаний их близких. Фото: vsim.ua

Писательница Наталья Горденко представила первую часть книги "Жизнь, отданная за Украину". Книга рассказывает о погибших на Донбассе бойцах из Хмельницкой области. Имеет 239 страниц.

Об этом сообщает Хмельницкий городской совет.

"Чтобы написать каждый рассказ, автор общалась с родными людьми погибших - родителями, вдовами, родственниками, знакомыми, коллегами и сослуживцами. Собирала фото, просматривала видео. Именно поэтому каждая история - по-матерински теплая, влюбленно-светлая, насыщенная и разносторонняя", - говорится в сообщение.

Некоторые истории дополнены стихами Натальи Гордеенко и Владимира Олейника.

Книгу Натальи Гордеенко "Жизнь, отданная за Украину" будут распространять в библиотеках Хмельницкого и области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Родители возмутились из-за ошибок в детских книгах

Книга о воинах АТО "Смелые из Смелы" стала победителем Черкасской областной краеведческой премии им. М. Максимовича. Издание содержит статьи, писали журналисты о военных и волонтеров.