Вышла детская книга о великих украинках

В Украине выходит книга "Сила девушек: маленькие истории больших поступков". Это книга о силе украинских женщин, которые вопреки трудностям достигали цели.

"Мы изучили 50 биографий, перечитали массу интервью и отзывов и написали небанальные тексты о Лине Костенко и Марко Вовчок, о княгине Ольге и Анне Ярославне, о альпинистке Ирине Галай и адвокате небесной сотни Евгении Закревской, о журналистке Наталье Седлецкой и основательнице "Украинской Правды" Елене Притуле", - пишет автор проекта Марк Ливин на своей странице Facebook.

Эта книга стала украинской версии американского издания Елены Фавилли и Франчески Кавалло "Сказки на ночь для девочек-бунтарок".

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Тексты к книге написали Екатерина Бабкина и Марк Ливин, иллюстратор - Анна Сарвира и Юлия Тверитина.

Фото: the-village

"Первый ее тираж - 5 тысяч экземпляров - будет распространяться бесплатно, книги пойдут в школьные и детские библиотеки Луганской и Донецкой областей, а также детям из семей переселенцев, ветеранов и бойцов АТО, погибших и пропавших без вести и через волонтерские организации", - говорит Марк Ливин.

Среди героинь проекта ученые, врачи, дизайнеры, военные, спортсменки, активистки, волонтеры, литераторы. В частности, книга рассказывает истории Лины Костенко, ONUKA, Натальи Седлецкой, Леси Украинки, Параски Плитки-Горицвит.

Книга выйдет при поддержке правительства Канады через Министерство международных дел Канады и Internews.

"Одним из неизбежных результатов развития феминизма является смерть - физическое вымирание нации", - Елена Телига.