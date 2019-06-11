Вышел трейлер продолжения самого успешного мультфильма в истории

Автор: imdb.com Шесть лет назад вышла первая часть фэнтези-мультфильма "Холодное сердце". Собрала в мировом прокате более миллиарда долларов

Вышел трейлер мультфильма "Холодное сердце 2" от американской киностудии Walt Disney. Это продолжение самой кассовой анимационной ленты всех времен.

Правительница вымышленного волшебного королевства Эренделл Эльза вместе с младшей сестрой Анной, добытчиком льда Кристофом и снеговиком Олафом отправляется в путешествие в далекие леса. Их цель - раскрыть давнюю тайну родного края, по сюжету.

Первая часть "Холодного сердца", вдохновленная сказкой Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева", вышла в 2013 году. Собрала $1,276 млрд в мировом прокате. Получила премию "Оскар" в номинациях "лучший анимационный полнометражный фильм" и "лучшая песня к фильму". Имеет два короткометражных продолжения - "Ледяную лихорадку" 2015-го и "Рождество с Олафом" 2017-го.

Продолжение сняли режиссеры первой части Дженнифер Ли и Крис Бак.

"Холодное сердце 2" выйдет в украинский прокат 21 ноября.

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Ныне "Холодное сердце" является медиафраншизой. На основе мультфильма создали мюзикл, видеоигры, книги, комиксы. Первый тизер "Холодного сердца 2" вышел в феврале и установил рекорд по просмотрам. За первые 24 часа после появления в сети видео посмотрели 116 млн раз. Это лучший результат для трейлеров анимационных фильмов.