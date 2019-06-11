Вышел трейлер продолжения самого успешного мультфильма в истории

Вышел трейлер мультфильма "Холодное сердце 2" от американской киностудии Walt Disney. Это продолжение самой кассовой анимационной ленты всех времен.
Правительница вымышленного волшебного королевства Эренделл Эльза вместе с младшей сестрой Анной, добытчиком льда Кристофом и снеговиком Олафом отправляется в путешествие в далекие леса. Их цель - раскрыть давнюю тайну родного края, по сюжету.
Первая часть "Холодного сердца", вдохновленная сказкой Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева", вышла в 2013 году. Собрала $1,276 млрд в мировом прокате. Получила премию "Оскар" в номинациях "лучший анимационный полнометражный фильм" и "лучшая песня к фильму". Имеет два короткометражных продолжения - "Ледяную лихорадку" 2015-го и "Рождество с Олафом" 2017-го.
Продолжение сняли режиссеры первой части Дженнифер Ли и Крис Бак.
"Холодное сердце 2" выйдет в украинский прокат 21 ноября.
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Ныне "Холодное сердце" является медиафраншизой. На основе мультфильма создали мюзикл, видеоигры, книги, комиксы.
Первый тизер "Холодного сердца 2" вышел в феврале и установил рекорд по просмотрам. За первые 24 часа после появления в сети видео посмотрели 116 млн раз. Это лучший результат для трейлеров анимационных фильмов.
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