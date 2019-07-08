Вышел трейлер новой "Малефисенты" с Анджелиной Джоли и Эль Фаннинг

Анджелина Джоли впервые сыграла в диснеевской сказке в "Малефисент". IndieWire

Появился трейлер фильма "Малефисента: владычица тьмы", продолжение сказки студии Disney 2014-го. Сыграли Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Темпл и Чиветель Эджиофор.

Прицеса Аврора повзрослела и планирует выйти замуж. Темная фея Малефисента и не благословляет брак. Она имеет горький опыт любви, который привел к ужасным последствиям, по сюжету. Премьера запланирована на 16 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Планируется ремейк "Маски" с женщиной в главной роли

В фильме "Малефисенат" 2014-го в эпизодической роли появились дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен Джоли-Питт. Она сыграла маленькую принцессу Аврору также известную как "Спящая красавица".