Вышел трейлер "Лиги справедливости"

В фильме вселенной комиксов DC "Лига справедливости" Бен Аффлек воплотил Бэтмена, Галь Гадот - Чудо-женщину. Фото: Warner Bros.

Вышел трейлер режиссерской версии супергеройского фильма "Лига справедливости". Продлится 4 ч.

События разворачиваются после смерти Супермена в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". В команду "Лиги справедливости" объединяются такие супергерои, как Бэтмен, Чудо-женщина, Флэш, Аквамен и Киборг. Должны защитить мир от вторжения Степного Волка и его армии парадемонов, по сюжету. В съемках также приняли участие Эмбер Герд, Джесси Айзенберг и Джаред Лето.

Лента выйдет на HBO Max 18 марта. Имеет рейтинг R, то есть 17+, из-за сцен насилия и нецензурную лексику от Бэтмена.

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Режиссер Зак Снайдер снимал "Лигу справедливости" 2017 года. Досрочно покинул проект из-за самоубийства дочери. Вместо него ленту заканчивал Джосс Уидон. "Лигу справедливости" раскритиковали за огромные дыры в сюжете и плохой монтаж. Провалилась в прокате, не отбив бюджет в $300 млн.