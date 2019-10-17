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четверг, 17 октября 2019 20:35

Вышел трейлер фильма о Панамском архиве с Антонио Бандерасом

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Вышел трейлер фильма о Панамском архиве с Антонио Бандерасом
Показали трейлер американского биографического фильма "Прачечная" Фото: buro247

Появился второй трейлер американского биографического фильма "Прачечная" режиссера Стивена Содерберга.

Видео обнародовали на канале Movieclips Trailers в YouTube.

В центре сюжета деятельность группы журналистов, которые занимаются расследованием панамских документов. А именно как произошла утечка конфиденциальных документов панамской юридической компании.

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Актеры Гэри Олдмен и Антонио Бандерас играют юристов Юргена Моссак и Рамона Фонсека, чья фирма из Панамы управляет оффшором, который позволяет богатым богатеть, а бедным беднеть. Одним из таких людей стала героиня Мерил Стрип, фиктивная вдова. Его расследование мошенничества в сфере страхования привело к раскрытию сделок фирмы и их связей с богатыми и влиятельными людьми.

Фильм был впервые показан на 76 Венецианском кинофестивале в сентябре этого года. Мировая премьера ленты запланирована на 18 октября.

Режиссер Максим Самойлов, который родился в Украине, но живет и работает в России, анонсировал съемки полнометражного фильма по украинской игре S.T.A.L.K.E.R.

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Дата
17
октября

Памяти Драча: "Я весь состою из политики"

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