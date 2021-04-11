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воскресенье, 11 апреля 2021 00:45

Выпустят неизданный альбом Принса. В нем критикует политиков и соцсети

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Выпустят неизданный альбом Принса. В нем критикует политиков и соцсети
Альбом Принса "Welcome 2 America", который он не успел официально выдать, выйдет 30 июля. Состоит из 12 композиций. Фото: Youtube

Альбом Принса "Welcome 2 America" ​​выйдет 30 июля. Состоит из 12 композиций.

Артист записал альбом на собственной студии Paisley Park в 2010 году, но не выдал официально.

В анонсе The New York Times релиз называют свидетельством беспокойства, надежд и взглядов Принса о том, как меняется общество. В нем предсказывает эру политического раскола, дезинформации и восстановленной борьбы за расовую справедливость. Альбом затрагивает тему поверхности социальных медиа, культуры селебрити и корпоративных монополий в музыкальной индустрии.

"Мир под угрозой дезинформации. Предсказание Джорджа Оруэлла исполнилось. Нам нужно оставаться непоколебимыми в своей вере в трудные времена", - цитируют артиста в описании альбома.

С 2010 по 2012 год Принс сыграл более 80 концертов во время тура "Welcome 2 America", но так никогда не объяснил, почему отложил выпуск одноименного альбома, который в то время был готов.

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Как пишет The New York Times, артист всегда держал свою музыкальную карьеру под пристальным контролем, однако не оставил никаких распоряжений относительно этих записей и другого творческого наследия. После его смерти от передозировки в 2016 году наследниками стали шесть кровных родственников, которые приняли решение о выпуске пластинки.

Считается, что архив Принса в студийном комплексе Paisley Park насчитывает тысячи никогда неизданных песен.

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