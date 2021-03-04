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четверг, 04 марта 2021 18:00

Выйдет спецэпизод "Южного парка" о вакцине от Covid-19

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Выйдет спецэпизод &quot;Южного парка&quot; о вакцине от Covid-19
По сюжету спецэпизода мультсериала "Южный парк", главным героям не дают вакцинироваться от коронавируса активисты. Фото: IMDb

В мультсериале "Южный Парк" выйдет 2-й специальный эпизод, посвященный коронавирусу. В 1-м шла речь в целом об эпидемии, в этом же - вакцинации.

Главные герои "Южного Парка" хотят вакцинироваться от коронавируса. Им мешает группа активистов. Блокируют поставки вакцины и препятствуют школьному учителю сделать прививку.

Премьера выпуска под названием ParQ Vaccination Special состоится 10 марта. Будет длиться 1 ч.

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В предыдущем выпуске Рэнди захватил рынок марихуаны из-за кризиса от Covid-19. Учителей заменили полицейские. Картман не может перестать ходить в пижаме после месяцев дистанционного обучения.

"Южный парк" - американский мультсериал, который создают Трей Паркер и Мэтт Стоун. 2-й по длительности анимационный сериал в истории американского телевидения после сериала "Симпсоны". Сериал высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события, а также подвергает критике множество глубоких убеждений и табу посредством пародии и чёрного юмора. "Южный парк" позиционируется как мультфильм для взрослых.

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Дата
04
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