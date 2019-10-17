Выйдет фильм о кровавых пытках над задержанными

Американский актер Адам Драйвер сыграл главную роль в фильме "Отчет о пытках" Фото: variety.com

Amazon представил новый трейлер фильма "Отчет о пытках", основанного на реальных событиях.

Главные роли исполнили Адам Драйвер, Джон Хэмм, Дженнифер Моррисон, Мэттью Рис и другие.

Режиссером и сценаристом проекта стал Скотт Бернс, продюсером выступает Стивен Содерберг.

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В центре сюжета - сотрудник Сената Дэниэл Джонс, которому поручают провести расследование программы допроса, принятой после 11 сентября 2001 года для задержания террористов. Он узнает о жестоких и неэффективных методах допроса, которые применялись к заключенным. ЦРУ и Белый дом пытаются предотвратить публикацию отчета Джонса.

Премьера ленты запланирована на 15 ноября 2019.

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