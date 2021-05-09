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воскресенье, 09 мая 2021 00:46

Выйдет долгожданное продолжение хоррора

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Выйдет долгожданное продолжение хоррора
Эмили Блант сыграла главную роль в хорроре "Тихое место 2". Фото: metro.news

Вышел финальный трейлер сиквела хоррора "Тихое место".

К своим ролям вернутся Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс. Также снялись Киллиан Мерфи и Брайан Тайри Генри. Режиссером продолжения выступил автор первой части Джон Красински. Тогда сыграл в ней одну из главных ролей.

События происходят в мире, где на людей охотятся пришельцы, которые ориентируются исключительно на звуки. Кому удалось выжить, пытаются вести нормальную жизнь. Главное условие безопасности - полная тишина. Семья Эбботов не первый год живет в этих условиях. После схватки с монстрами в собственном доме они вынуждены покинуть свою ферму и выйти во внешний мир, где не все готовы объединить усилия.

Фильм выходит в украинский прокат 27 мая.

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"Долгожданное продолжение фильма ужасов сначала должно было выйти в марте 2020 года. Тогда было в самом разгаре большой маркетинговой кампании. Из-за пандемии коронавируса Paramount был вынужден задержать фильм. Возможно, поэтому сейчас меньше рекламы.

Судя по трейлеру, лента точно не будет пугать хуже предыдущей. Продемонстрировали возвращение к своей роли Красински. Скорее всего, в формате ретроспективы. Также в трейлере есть вставки цитат из положительных отзывов. К тому же не авторитетных изданий, как это часто бывает, а чуть ли не из соцсетей. Это разумный шаг со стороны студии, поскольку это привлечет киноманов. В последнее время новые фильмы чаще всего выходят на стримингах, например HBO Max. "Тихое место 2" же создан вполне для кинотеатров и просмотра на большом экране. Поэтому важно, чтобы собрал кассу", - говорится на Screenrant.

Но все чаще появляются статьи в американских СМИ о том, появится ли "Тихое место 2" на Netflix. Как сообщает Bloomberg, голливудская пара и творческий дуэт Красински и Эмили Блант попали в спор по оплате труда с Paramount. Поскольку индустрия продолжает развиваться на фоне пандемии, что меняет правила игры, несколько фильмов Paramount выйдут на сервисе Paramount + через 45 дней после их дебюта в кинотеатре. Ранее промежуток был в 90 дней. "Тихое место 2" выходит в мае, когда большинство кинотеатров США все еще работают с ограниченной мощностью. Красински и Блант обеспокоены тем, что этот шаг приведет к снижению продаж билетов. Зрители теперь могут ждать, пока фильм станет доступным на стриминге, а не ходить в кинотеатры.

Первая часть хоррора "Тихое место" вышла в 2018 году и собрала в мировом прокате более 300 млн долл., при бюджете в 17 млн ​​долл. Сценаристы Брайан Вудс и Скотт Бек начали разрабатывать историю еще в университете. Вдохновлялись лентами "Старикам здесь не место", "Чужой" и "В спальне". Джон Красински и Эмили Блант согласились воплотили главные роли, съемки проходили в 2017-м в Нью-Йорке. Американский институт кино внес его в десятку лучших того года. Стивен Кинг назвал "Тихое место" чрезвычайной работой. Похвалил актерскую игру и назвал прорывом для Красински. В The Guardian написали, что фильм выглядит так, будто мог выйти десятилетия назад, наряду с "Планета обезьян" и "Человек Омега".

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