Выходит триллер о путешествиях во времени с Хью Джекманом

Хью Джекман и Ребекка Фергюсон играют главные роли в триллере "Реминисценция". Фото: Warner Bros.

Вышел дублированный украинский трейлер триллера "Реминисценция" с Хью Джекманом и Ребеккой Фергюсон.

Ник Баннистер - частный исследователь ума. Живет на окраине побережья Майами, которое почти полностью оказалось под водой. Ник путешествует в прошлое и помогает клиентам получить доступ к утраченным воспоминаниям. Однажды к нему приходит новая клиентка Мэй. Эта встреча меняет его жизнь. Постепенно мысль о найденном в ее прошлом превращается в навязчивую идею. Когда Баннистер пытается найти правду, он раскрывает жестокую заговор, по сюжету.

Режиссером стала Лиза Джой, автор сериала "Мир Дикого Запада".

Премьера ленты запланирована на 19 августа 2021 года.

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Австралиец Хью Джекман известный по лентам "Престиж" и ролью Росомахи, шведка Ребекка Фергюсон - "Доктор Сон", "Миссия невыполнима: Фолаут".