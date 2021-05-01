Вся дич происходит после пятидневного запоя

15 и 16 мая в киевском пабе Docker Pub состоится фестиваль украинского кантри "День счастья". На нем выступят исполнители Sacha Boole, Мика Чуев, Max Paragraph, Volver Stone и дарк-кантри группа Zwyntar.

О коллективе рассказывает банджист Эрик Волошин.

Как возникла идея создать дарк-кантри группу?

Меня всегда восхищала темная сторона американской культуры. В частности произведения Джона Стейнбека, Трумэна Капоте, Эдгара По, Бирс и Говарда Лавкрафта. Примерно в тот период купил банджо, под впечатлением от 16 horsepower. Это альткантри группа из Колорадо. Я захотел попробовать, смогу ли сыграть как их солист Дэвид Юджин Эдвардс. Если есть гитарный бэкграунд, то освоить нетрудно. Как вы знаете, Zwyntar играет своеобразный микс кантри и готики. Так получилось, что мы не подстраиваемся под тренды, но как-то поймали волну подъема кантри. Она продержалась где-то с 2007-го, в Европе больше всего шла из Нидерландов. Сейчас, кстати, популярность этого жанра имеет тенденцию к затиханию. С Америкой все понятно, это их традиция, она там родилась и точно останется. Всегда восхищала темная сторона американской культуры Вообще это нормальная ситуация, когда каждые десять или пятнадцать лет доминирующие стили меняются и смешиваются. Кантри, как и все, проходит свой жизненный цикл. Но мы не гонимся за меняющимися популярными тенденциями. Автор: Facebook Дарк-кантри группа Zwyntar на съемках клипа "Кажани".

Как проходит работа над новым альбомом?

Сосредоточились на его записи во время карантина. В нем увеличим акцент на украинском фольклоре. Идеологически будет что-то от Николая Гоголя, но великого писателя не будем цитировать. Сюжеты заимствовать тоже не будем, разве что настроение. В прошлом году состоялась интересная история. С группой отдыхали в Карпатах и ​​случайно услышали, как девушки-пластунки на горе пели наши тексты. Это нас поразило, поэтому в новых песнях будут упоминания о Карпатах и ​​отсылки к "Теням забытых предков". Также мы перевели и переосмыслили одну известную американскую народную песню. Пока не скажем, какую именно, но если вы слушаете рок, то точно ее знаете. В новой пластинке планируем сделать более насыщенное звучание. Я, возможно, буду играть на дульцимере, это такой американский инструмент. Заказал его в Румынии, в Украине таких нет. Еще может будет слайд гитара. В новом альбоме будут упоминания о Карпатах и отсылки к "Теням забытых предков". Также мы перевели и переосмыслили известную американскую народную песню Из необычных инструментов у нас еще есть стиральная доска. Что касается банджо - это инструмент в целом чувствителен, потому резонатор может улавливать звуки из зала и сигналы от другой аппаратуры. Поэтому я сам спаял некий экспериментальный датчик. С ним стало лучше, чем с заводским. Проблемы могут возникнуть разве что на открытых площадках типа стадионов, но все решает хороший звукорежиссер. На одном из концертов была даже мистическая история. У меня есть некий бустер - это педалька для банджо, которая усиливает звук. Все шло нормально, но в какой-то момент неожиданно эта педалька взорвалась зеленым пламенем и грибком серого дыма. До сих пор не знаю, почему это произошло, но такие случаи подходят нашему стилю, поэтому все подумали, что так и надо. Автор: Facebook Наталья Ференс в группе Zwyntar играет на стиральной доске. Также в новом альбоме несколько изменится наш лирический герой. Ранее мы описывали его, как грустного и в скитаниях, ему часто не везло и поэтому он, бывало, продавал душу темным силам. Теперь же лирическим героем станет более мистическое существо, в котором будет трудно разглядеть что-то человеческое. Это будет кто-то потусторонний, но не агрессивный. Просто другой. На концерте педалька взорвалась зеленым пламенем и грибком серого дыма. Все подумали, что так и надо Сюжеты будут более широкими мазками, но все же оставим какие-то социальные крючки, в которых можно узнать себя. Как раньше, например, в песне "На болоте" про рутинную работу, алкоголизм и жену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лучше соврать, что в Украине не снимают фильмы ужасов, чем показывать их

Есть ли что-то общее у американской и украинской культур?

Некоторые аспекты духовности перекликаются. Украинцы схожи с американцами в решимости самостоятельно решать конфликты, которые не может решить государство. Но если в Америке есть такая возможность, потому что легализовано оружие, то у нас право на самозащиту забрали. Поэтому и резонирует персонаж одной из наших песен Джонни, который идет через пустыню с оружием в одной руке, крестом - в другой. Также техасские баллады, на мой взгляд, чем-то неуловимо похожи на казацкие песни. В чем-то похож наш пригород. Как у человека из мегаполиса, он вызывает у меня готические аналогии. В английском языке для этого даже есть специальный термин. Украинцы схожи с американцами в решимости самостоятельно решать конфликты, которые не может уладить государство Кроме США, нас вдохновляет определенная латиноамериканская традиция. Например, такой интересный культурный феномен, как ретабло. Это мексиканские яркие картинки о странных и экстраординарных событият, произошедших с автором. Например, нападение летучих мышей-вампиров или прилет пришельцев. Нередко на самых ретабло объясняют, что вся эта дичь произошла после пятидневного запоя. Автор: Youtube Группа начала свою историю с клипа "Подарила мне мама однажды нож". Тогда это была коллаборация Zwyntar с Сашей Кладбище, впоследствии стала вокалисткой и играть на ударных.

Планируете снимать больше клипов?

Пока у нас есть только два видео. Еще был клип "Подарила мне мама однажды нож" с Сашей Кладбище. В процессе записи объединились с ней в Zwyntar. Техасские баллады чем-то неуловимо похожи на казацкие песни Снимать клипы - дорогое удовольствие. Видео "Кажани" вышло год назад, но в нем до сих пор находят отсылки. Например, на четыре текста Эдгара По. Еще шутят, что мы предрекли коронавирус. Этому еще и способствует новостная лента в видео о том, что рукокрылые - угроза обществу. На самом деле лейтмотивом является концепция, что среди людей есть кто-то не похожий, и где пролегает эта граница приемлемости. Также освещается тема бытового насилия: проблема родителей, которые игнорируют детей. Шутят, что в клипе мы предрекли коронавирус Весь смысл клипа в нем проговаривают сами летучие мыши. Только жестами. Специально пригласили специалистку с языка глухонемых.

Киевскую дарк-кантри группу Zwyntar основали в 2015 году Эрик и Дивуар. Через несколько месяцев присоединилась Саша Кладбище. 2018-го выпустили альбом "Мертвые голоса".