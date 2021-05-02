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воскресенье, 02 мая 2021 00:45

Возвращается режиссер с противоречивой репутацией

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Возвращается режиссер с противоречивой репутацией
87-летний Роман Полански планирует снять новый фильм - драму "Дворец" среди швейцарских Альп. Фото: AP.

Режиссер Роман Полански планирует снять драму "Палац". Сценарий написал вместе с другом-поляком Ежи Сколимовским. Это не первая их совместная работа. В 1962-м выступили соавторами фильма "Ножом в воде". Лента получила номинацию на "Оскар".

Действие фильма будет происходить накануне Нового года 1999-го, в роскошном отеле среди швейцарских Альп, где случайно переплетаются судьбы разных гостей. Режиссеры держат подробный сюжет в секрете. Съемки начнутся осенью.

Издание Variety и Deadline называют Полански противоречивым режиссером. До сих пор остается персоной нон-грата в киноиндустрии. Режиссер бежал из США в 1978 году из-за обвинения в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер. Дело все еще не закрыто, к тому же его обвинили в домогательствах еще несколько жертв. До сих пор находится в розыске. Полански был арестован в Швейцарии в 2009-м, но через 10 месяцев местные власти освободили его из-под домашнего ареста. 2018-го его исключили из американской киноакадемии. Отклонили его заявку на возобновление.

"Я знаю, что Полански имеет определенные споры, но нас интересует художественная сторона и качество истории, а не его личность. Немалое возмущение вызвало присутствие его последнего фильма о деле Дрейфуса "Офицер и шпион" на кинофестивале в Каннах 2019-го. Но потом он выиграл приз от жюри и три премии "Сезар" во Франции", - говорит Паоло Дель Брокка, генеральный директор итальянской компании Rai Cinema, которая будет производить фильм Полански.

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Режиссер Ежи Сколимовский считается выдающейся фигурой восточноевропейской "новой волны", которая началась в 1960-х годах. Наиболее известен благодаря трилогии фильмов "Глубокий конец", "Крик" и "Лунный свет", вышедшие в 1970-1980-х. Затем был период затишья, вернулся в 2008-м с польско-французским фильмом "Четыре ночи с Анной".

Также Сколимовский актер. Даже снялся в "Мстителях" 2012-го - сыграл одного из злодеев, который допрашивает шпионку Черную вдову. Ее воплощала Скарлетт Йоханссон. Также играл полковника КГБ в "Белых ночах" в 1985-м и русского эмигранта Степана в "Восточные обещания" 2007-го.

В 1968 году режиссер Роман Полански перебрался в США, дебютировав в Голливуде с триллером "Ребенок Розмари", ставшей заметной вехой в истории кинематографа. Успех был омрачен убийством его беременной жены Шэрон Тейт и ее трех друзей в 1969 году членами группировки Чарльза Мэнсона. После убийства режиссер на несколько лет уехал в Европу. Эта трагедия сильно повлияла на все дальнейшее творчество.

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