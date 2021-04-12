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вторник, 13 апреля 2021 00:45

"Вопли Видоплясова" выпустили клип с сыном Олега Скрипки

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&quot;Вопли Видоплясова&quot; выпустили клип с сыном Олега Скрипки
Сын Олега Скрипки 13-летний Устим спел и снялся в клипе группы "Вопли Видоплясова" "Мы растем". Фото: Viva

К своему 35-летию группа "Вопли Видоплясова" выпустила клип, в котором спел не фронтмен Олег Скрипка, а его сын - 13-летний Устим. Исполнил песню "Мы растем", которую посвятил деятельности украинской молодежной организации Пласт.

Режиссером видео стала жена Скрипки - Наталья Сидь. В съемках принял участие настоящий отряд пластунов - курень имени Ореста Субтельного.

"Мы растем - жизнеутверждающий рок-гимн Пласта, национальной организации скаутов Украины, которая уже более 100 лет занимается культурным и патриотическим воспитанием детей. В наше время, когда сокрушительно действует медийная пропаганда, а информационная среда искажает детские представления об окружающем мире, такие организации, как Пласт, и в целом воспитания будущих поколений приобретают особое значение", - говорится в анонсе.

В основе композиции лежит текст, написанный более 100 лет назад, украинского автора Богдана Нижанковского.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олег Скрипка перепел песню "Два кольори" на английском

Группа "Vоплі Vідоплясова" презентовала колядку "Добрый вечер" в хард-рок версии. Превратили колядку на эпическую роковую песню.

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