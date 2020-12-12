Во второй части "Черной Пантеры" не будут искать замены Боузман

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 243
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 792
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 567
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4149
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4545
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1440
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 468
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3222
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1008
Фото
Все фото
3
8
5
6
5
Книга года ВВС 2020: объявили победителей
Книга года ВВС 2020: объявили победителей
В Киеве состоялась премьера ленты &quot;Раскрашенная птица&quot;: фото
В Киеве состоялась премьера ленты "Раскрашенная птица": фото
Латекс, наркотики и деньги. Показали заставку украинского сериала &quot;Перші ластівки. Zалежні&quot;
Латекс, наркотики и деньги. Показали заставку украинского сериала "Перші ластівки. Zалежні"
Это пример для женского движения - в Киеве показали драму &quot;Мать апостолов&quot;: фото с премьеры
Это пример для женского движения - в Киеве показали драму "Мать апостолов": фото с премьеры
Составили список величайших актеров XXI в.
Составили список величайших актеров XXI в.
Видео
Все видео
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Marvel анонсировала даты выхода самых ожидаемых проектов и показала трейлеры новых сериалов
Marvel анонсировала даты выхода самых ожидаемых проектов и показала трейлеры новых сериалов
Украинский режиссер получила престижную премию в области прав человека
Украинский режиссер получила престижную премию в области прав человека
Без предупреждений и анонсов: Тейлор Свифт выпустила 2-й альбом за год
Без предупреждений и анонсов: Тейлор Свифт выпустила 2-й альбом за год
Определили лучшую видеоигру 2020 года по версии TGA
Определили лучшую видеоигру 2020 года по версии TGA
Интервью
1/5
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 153
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 162
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 1584
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1008
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3231
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
11 декабря 2020
Просмотров: 333
Україна не хоче бачити і карати ворогів
Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала ...
суббота, 12 декабря 2020 13:01

Во второй части "Черной Пантеры" не будут искать замены Боузман

  Комментировать
Во второй части &quot;Черной Пантеры&quot; не будут искать замены Боузман
Персонажу Чедвика Боузмана не будут искать замену. ФОТО: instagram.com/blackpanther

Глава студии Marvel Кевин Файги заявил, что они не будут искать актера для замены Чедвика Боузман во второй части фильма "Черная Пантера". Об этом сообщает Deadline.

Американский актер Чедвик Боузман умер в США 29 августа от онкологии. Сначала ходили слухи, что студия планирует сделать цифрового двойника актера. Но потом сообщили, что персонажу Боузмана вообще не будут искать замену.

"Чедвик Боузман был чрезвычайно талантливым актером и человеком, который вдохновляет. Он повлиял на всю нашу жизнь в профессиональном и личном плане. Его изображение Черной Пантеры является культовым", - отметил Файги.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: От коронавируса скончался знаменитый режиссер Ким Ки Дук

В знак признания заслуг Боузмана создатели сиквела "Черной Пантеры" сосредоточатся на других персонажах, которых показали в фильме.

Глава студии заявил, что режиссер и сценарист Райан Куглер уже работает над второй частью "Черной Пантеры". Она должна выйти в июле 2022 года. Однако никаких деталей сюжетной линии пока не сообщается.

Первая часть фильма вышла в 2018 году, в мировом прокате собрала 1,35 миллиарда долларов и получила три "Оскара".

Американский актер Чедвик Боузман четыре года боролся с онкологическим заболеванием. В 2016 году у него диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который затем перешел в четвертую. Все это время Боузман проходил курс лечения. Умер 29 августа 2020.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во второй части "Черной Пантеры" не будут искать замены Боузман». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
декабря

Писатель завещал 10 тыс. рублей украинской организации

Казнили гетмана

Издали совместный учебник по истории для украинцев и белорусов

Украинские военные подавили мятеж

Подросток расстрелял одноклассников

Императрица сравняла казацкую старшину в правах с дворянами

Песня The Beatles начала британское "вторжения" в Америку

Начался суд над самым кровавым маньяком Украины

Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста

Самое читаемое
Россияне проиграли войну
Россияне проиграли войну
 1 Просмотров: 12384
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 12213
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
3
 Просмотров: 10467
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых &quot;приключений&quot; на столичных дорогах
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых "приключений" на столичных дорогах
8
 Просмотров: 6309
Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал
Надпись на фуре спровоцировал громкий скандал Просмотров: 6201
Культура
"Ждем украинский-канадский" Оскар ". Правительство Канады завершил все процедуры по совместному кинопроизводству с Украиной
"Ждем украинский-канадский" Оскар ". Правительство Канады завершил все процедуры по совместному кинопроизводству с Украиной Просмотров: 36
Юрий Андрухович готовит ночной перформанс
Юрий Андрухович готовит ночной перформанс
 Просмотров: 117
Книга года ВВС 2020: объявили победителей
Книга года ВВС 2020: объявили победителей
3
 Просмотров: 207
В Киеве состоялась премьера ленты "Раскрашенная птица": фото
В Киеве состоялась премьера ленты "Раскрашенная птица": фото
8
 Просмотров: 234
Теперь их узнают на улицах. Актеры, ставшие известными после "Перших ластівок"
Теперь их узнают на улицах. Актеры, ставшие известными после "Перших ластівок" Просмотров: 90
Больше всего комментируют
17
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
8
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
5
Венгрия стремится войны с Украиной
4
Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
2
Москва заочно арестовала нацгвардийця Маркива. Аваков назвал это доказательством причастности России к фальсификации дела
Голосов: 434
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть