Во второй части "Черной Пантеры" не будут искать замены Боузман

Персонажу Чедвика Боузмана не будут искать замену. ФОТО: instagram.com/blackpanther

Глава студии Marvel Кевин Файги заявил, что они не будут искать актера для замены Чедвика Боузман во второй части фильма "Черная Пантера". Об этом сообщает Deadline.

Американский актер Чедвик Боузман умер в США 29 августа от онкологии. Сначала ходили слухи, что студия планирует сделать цифрового двойника актера. Но потом сообщили, что персонажу Боузмана вообще не будут искать замену.

"Чедвик Боузман был чрезвычайно талантливым актером и человеком, который вдохновляет. Он повлиял на всю нашу жизнь в профессиональном и личном плане. Его изображение Черной Пантеры является культовым", - отметил Файги.

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В знак признания заслуг Боузмана создатели сиквела "Черной Пантеры" сосредоточатся на других персонажах, которых показали в фильме.

Глава студии заявил, что режиссер и сценарист Райан Куглер уже работает над второй частью "Черной Пантеры". Она должна выйти в июле 2022 года. Однако никаких деталей сюжетной линии пока не сообщается.

Первая часть фильма вышла в 2018 году, в мировом прокате собрала 1,35 миллиарда долларов и получила три "Оскара".

Американский актер Чедвик Боузман четыре года боролся с онкологическим заболеванием. В 2016 году у него диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который затем перешел в четвертую. Все это время Боузман проходил курс лечения. Умер 29 августа 2020.