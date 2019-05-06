Во Львове откроют выставку иранских художников

Фото: Предоставила Надежда Вишневская

7 мая в Художественной галерее Гери Боумена во Львове откроют выставку "Путешествие в Иран". Пять иранских художников представят различные уголки своей страны и разные измерения искусства. Покажут работы каллиграфии, графики, фото и видеоарт.

"Крайне редко у львовян появляется возможность познайомтися с восточной культурой, - говорит Надежда Вишневская, координатор выставки" Путешествие в Иран ". - Представим фотоработы Мегди Мостафанежада. Его фотографии показывают жизнь иранцев. Каждый снимок разворачивается в целое интервью , во время которого на первый план выходит то, что сначала казалось обыденным

Вроде румяна улыбающаяся женщина, позирует на фоне каких-то невнятных деревьев. Таких фото, кажется, мы уже видели достаточно. Но за ней стоит особая история ее деда Дарвиш-хана. В 40 километрах от трассы с Сирджан-Керман в засушливой пустыне этот глухонемой человек создал сад. С ветвей его деревьев свисают каменные плоды. Необычный арт-объект - творение простого человека. Дарвиш-хан унаследовал землю, из которой торчали 200 мертвых деревьев, но по прошествии более чем полвека, в сад Есфандияпура приезжают путешественники. Хозяин сада не мог рассказать сам о своей жизни, поэтому не удивительно, что сейчас его история обросла легендами ".

В экспозицию войдут работы Могаммад Мегди Рази - каллиграф из города Язд. Художник привезет художественные работы в стиле "наккаши хатто", который предусматривает использование текста как живописного объекта, игру линий и цветов, сплетаются в калиграмах. Запланирована серия мастер-классов в разных локациях Львова, в частности в Научной библиотеке университета имени Ивана Франко и в Украинской академии книгопечатания.

На мероприятии представят работы иранского графика Могаммад Барранґи. Покажут произведения на тему мистической поэмы Фаридеддина Аттара "Беседа птиц". Экспозицию дополнят художественные видеоработы Саида Расула фотографии Резы Исапура. В целом выставка объединит арт-работы художников из 4 городов Ирана - Тегеран, Исфагана, Язду и Ардебиль.

Выставка для посещения бесплатная и продлится до 31 мая.

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18-19 мая в Национальном музее им. Андрея Шептицкого во Львове пройдут "Дни Омара Хайяма". В частности, состоится творческая встреча с переводчиками персидской литературы Николаем Ильницким и Надеждой Вишневской.