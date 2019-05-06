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понедельник, 06 мая 2019 21:45

Во Львове откроют выставку иранских художников
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Мегди Мостафанежада показывает жизнь иранцев через фотографии.
Фото: Предоставила Надежда Вишневская
Мегди Мостафанежада показывает жизнь иранцев через фотографии. Празднование курдского Новруза (Нового года)
Мегди Мостафанежада показывает жизнь иранцев через фотографии.
Мегди Мостафанежада показывает жизнь иранцев через фотографии.
Мегди Мостафанежада показывает жизнь иранцев через фотографии.

7 мая в Художественной галерее Гери Боумена во Львове откроют выставку "Путешествие в Иран". Пять иранских художников представят различные уголки своей страны и разные измерения искусства. Покажут работы каллиграфии, графики, фото и видеоарт.

"Крайне редко у львовян появляется возможность познайомтися с восточной культурой, - говорит Надежда Вишневская, координатор выставки" Путешествие в Иран ". - Представим фотоработы Мегди Мостафанежада. Его фотографии показывают жизнь иранцев. Каждый снимок разворачивается в целое интервью , во время которого на первый план выходит то, что сначала казалось обыденным

Вроде румяна улыбающаяся женщина, позирует на фоне каких-то невнятных деревьев. Таких фото, кажется, мы уже видели достаточно. Но за ней стоит особая история ее деда Дарвиш-хана. В 40 километрах от трассы с Сирджан-Керман в засушливой пустыне этот глухонемой человек создал сад. С ветвей его деревьев свисают каменные плоды. Необычный арт-объект - творение простого человека. Дарвиш-хан унаследовал землю, из которой торчали 200 мертвых деревьев, но по прошествии более чем полвека, в сад Есфандияпура приезжают путешественники. Хозяин сада не мог рассказать сам о своей жизни, поэтому не удивительно, что сейчас его история обросла легендами ".

В экспозицию войдут работы Могаммад Мегди Рази - каллиграф из города Язд. Художник привезет художественные работы в стиле "наккаши хатто", который предусматривает использование текста как живописного объекта, игру линий и цветов, сплетаются в калиграмах. Запланирована серия мастер-классов в разных локациях Львова, в частности в Научной библиотеке университета имени Ивана Франко и в Украинской академии книгопечатания.

На мероприятии представят работы иранского графика Могаммад Барранґи. Покажут произведения на тему мистической поэмы Фаридеддина Аттара "Беседа птиц". Экспозицию дополнят художественные видеоработы Саида Расула фотографии Резы Исапура. В целом выставка объединит арт-работы художников из 4 городов Ирана - Тегеран, Исфагана, Язду и Ардебиль.

Выставка для посещения бесплатная и продлится до 31 мая.

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18-19 мая в Национальном музее им. Андрея Шептицкого во Львове пройдут "Дни Омара Хайяма". В частности, состоится творческая встреча с переводчиками персидской литературы Николаем Ильницким и Надеждой Вишневской.

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