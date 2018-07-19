Винник, Монатик и Потап засветились в трейлере комедийной картины

"Безумная свадьба": "показали трейлер с Винником, Монатиком и Потапом. Фото: styler.rbc.ua

В сети выложили трейлер комедийного фильма "Безумная свадьба" режиссера Влада Дикого, где в эпизодических ролях сыграли популярные украинские певцы.

В частности Монатик и Потап воплотили образы священника Евлампия и диакона Пилипона. Олег Винник появится в роли камео.

Главные роли в картине исполнили Назар Заднепровский, Полина Василиса и французский актер Джимми Воха-Воха.

Фильм рассказывает о жизни директора районного краеведческого музея Василия Середюка. Дочь Катю он отправляет во Францию ​​на учебу. Она сообщает родным, что выходит замуж за французского врача, кардиохирурга Франсуа. "Середюки - европейская семья!" - повторяет Василий. Но он не предполагал, что европейский зять будет афрофранцузом. В голове главного героя появляется план отмены свадьбы.

"Безумная свадьба" - дебютный комедийный проект актера, шоумена и ведущего Юрия Горбунова. Он стал продюсером этого полнометражного фильма. На YouTube-канале фильма Горбунов ведет видеоблог о работе над комедией.

Фильм выйдет в прокат 4 октября 2018 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, сколько украинских фильмов выйдет до конца года

В 2017 году комедия "Безумная свадьба" получила 3,24 млн грн финансовой поддержки от государства (при общеи бюджете 10,8 млн грн). Саундтреки к комедии записали группы "Время и Стекло", MOZGI и певица Michelle Andrade, а музыкальным продюсером картины стал Потап.