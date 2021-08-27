Виктор Лещинский подарил Научной библиотеке Максимовича казацкое издание 1738 года

Сегодня, 27 августа, Научной библиотеке им. М. Максимовича Киевского национального университета им. Тараса Шевченко презентовали уникальный экземпляр казацкого издания с переводом "Именные сведения Прилуцкого полка" 1738 года.

Научная библиотека Киевского национального университета им. Тараса Шевченко получила экземпляр казацкого издания с переводом "Именные сведения Прилуцкого полка"

По словам президента НЭСАУ Виктора Лещинского, его Благотворительный Фонд всячески способствует сохранению истории и народных традиций, пополняя фонды Национального музея архитектуры и строительства, а также различных библиотек.

Также он добавил, что эта книга выпущена всего в 20-ти экземплярах. Остальные экземпляры подарят тем, кто действительно является ценителем истории и украинских традиций.

Научная библиотека Киевского национального университета им. Тараса Шевченко получила экземпляр казацкого издания с переводом "Именные сведения Прилуцкого полка"

Мастер-реставратор Геннадий Темнишев отмечает, что это издание получило новую жизнь только благодаря Виктору Лещинскому. Именно он предложил его восстановить, заказав перевод и отделку:

"Приятно, что есть люди, которые болеют за нашу страну, за ее историю и культурное достояние. Этому казацком изданию мы вместе предоставили новую жизнь. Радуюсь, что смог воплотить наш творческий замысел".

К выпуску данного издания присоединились и президент БФ "Культурные новации" Владислав Трубицын:

"Символично, что представляем книгу именно в дни празднования 30-й годовщины Независимости Украины. Благодаря командной работе это историческое издание второй раз вышло в свет. И все желающие теперь смогут с ним ознакомиться. Думаю, что будем и дальше продолжать подобные проекты".

Научная библиотека Киевского национального университета им. Тараса Шевченко получила экземпляр казацкого издания с переводом "Именные сведения Прилуцкого полка"

Перевод книги сделал опытный исследователь старопечатей из Научной библиотеки им. М. Максимовича КНУ Тараса Шевченко Дмитрий Лукин. По его словам, такие издания являются довольно ценными для нашего государства:

"В этой книге - наша история. Это в буквальном смысле этого слова. В ней находятся сотни и даже тысячи имен казаков Прилукского полка. Такие издания помогут нам помнить свои корни. Подчеркну, что это важный генеалогический источник".

Директор Научной библиотеки им. М. Максимовича КНУ им. Т.Шевченко Олег Сербин поблагодарил за столь ценный подарок для их заведения.

Научная библиотека Киевского национального университета им. Тараса Шевченко получила экземпляр казацкого издания с переводом "Именные сведения Прилуцкого полка"

Кроме того, присутствовавший на мероприятии основатель и директор издательства "Саммит книга" Иван Степурин предложил, чтобы это издание представили на международной выставке книг, которая завтра открывается в столичном парке Пушкина.