Венок от президента и 100 людей - как прощались с Юрием Мушкетиком

Сегодня на Байковом кладбище в Киеве похоронили писателя и Героя Украины Юрия Мушкетика. Его сердце остановилось в прошлый четверг на 91-м году жизни.

С Юрием Михайловичем прощались в клубе Кабинета Министров Украины, на улице Институтской в ​​центре Киева. В 11.00 сюда подходят люди с цветами.

Автор: Тарас Подолян Писатель и Герой Украины Юрий Мушкетик умер в прошлый четверг. В марте ему исполнилось 90 лет

Гроб стоит посреди зала. Сбоку на стульях сидят внучка и 2 дочери писателя. Рядом с ними товарищи и коллеги Юрия Михайловича. Среди них - поэт Дмитрий Павлычко.

"Я только вчера вернулся из Варшавы и узнал, что это случилось. Юрий Мушкетик принадлежит к плеяде выдающихся прозаиков нашей литературы, во главе которой стоит Олесь Гончар. Он был в молодости среди последователей автора "Собора". А потом находился среди создателей Народного Руха. Я помню его среди тех, кто писал программу", - сказал он.

Автор: Тарас Подолян С писателем и Героем Украины Юрием Мушкетиком попрощались в столичном клубе Кабмина

"Он был не только мастером литературы, но и известным общественным и политическим деятелем такого ранга, как Левко Лукьяненко и Вячеслав Чорновил. Юрий Мушкетик останется в памяти Украины, как писатель исторически правдивого и поистине философского слова, человек кроткий за характером и думающий категориями мировой политической жизни", - добавил Дмитрий Павлычко.

Автор: Тарас Подолян С писателем и Героем Украины Юрием Мушкетиком попрощались в столичном клубе Кабмина

Перед гробом - большая корзина с розами. Рядом стоит желто-голубой венок от президента Владимира Зеленского.

Автор: Тарас Подолян На прощание с Юрием Мушкетиком принесли венок от президента Владимира Зеленского

"В этом году с Юрием Михайловичем встречался дважды. 14 января мы с несколькими писателями посещали наших коллег старшего возраста. Юрий Михайлович был живой, много всего рассказывал. Во второй раз мы были у него 21 марта на его 90-летие. Он уже был немного слаб, жаловался на зрение. Но память при этом у него оставалась хорошая ", - поделился председатель Союза писателей Михаил Сидоржевский.

Автор: Тарас Подолян С писателем и Героем Украины Юрием Мушкетиком попрощались в столичном клубе Кабмина

"Последние годы он писал мемуары. Как редактор "Литературной газеты" я у него выпрашивал их для печати. ​​Дважды он дал небольшие фрагменты. И уже из них можно сказать, что это очень интересный текст. Но при жизни он их не хотел печатать. Говорил, надеется, их опубликуют после его смерти", - добавил он.

Автор: Тарас Подолян Прощание с писателем и Героем Украины Юрием Мушкетиком длилось 3 часа

К микрофону по очереди подходят коллеги и друзья писателя. Последней берет слово старшая дочь Юрия Мушкетика 63-летняя Леся.

"Хотя мы и были готовы к этому, но все равно это очень трудно. Папа был классиком. Надеюсь, его произведения будут помнить и дальше изучать в школе", - сказала она.

На прощание пришло около 100 людей. После церемонии гроб заносят в серый микроавтобус и везут на Байковое кладбище. Люди отправляются туда 2 другими.

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Юрия Мушкетика похоронили на участке 33. Здесь покоятся Евгений Сверстюк и Мирослав Попович.

"Гайдамаки", "Сердце и камень", "Яса", "Последний гетман" - принадлежат перу Мушкетика. С 1956-го он работал заместителем редактора и главным редактором журнала "Днепр". До 2001-го возглавлял Национальный союз писателей Украины. По произведениям Мушкетика снят кинофильм "Белая тень", фильмы "Позиция", "Боль". Его книги переведены на многие языки - литовский, болгарский, немецкий, испанский.