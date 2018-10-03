Валуева сделали посмешищем: художник нарисовал портрет экс-боксера

Украинский художник-портретист Андрей Петренко создал карикатуру депутата Госдумы России, экс-боксера Николая Валуева в защиту обнищавших россиян. На такую идею художника спровоцировало высказывание депутата РФ о материальном положении пенсионерки.
Результат творчества Петренко опубликовал на странице проекта kE? в Twitter.
На рисунке художник изобразил плакат СССР времен Второй мировой войны. При этом лицо Родины-Матери он заменил лицом Валуева.
"Валуев: во-немецки цацки-пецки, а по-русски ты - нищеброд", - подписал свою работу Андрей Петренко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боксер Валуев пополнил базу "Миротворца"
#валуев: по-немецки цацки-пецки, а по-русски - ты - #нищеброд...#карикатура від #Petrenkohttps://t.co/Xjl4a70Xjs pic.twitter.com/wxTVPK9y4I— kE? (Andryi #Petrenko) (@kequestion) 3 октября 2018 г.
Во время онлайн-конференции Николай Валуев на комментарий пенсионерки из Кемеровской области о том, что ей "стыдно жить бедно в богатой России" ответил цитатой из произведения писателя Василия Шукшина.
"Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым". Не прилагайте к себе, это лишь рассуждения", - высказался депутат.
Ответ Валуева на сайте быстро удалили, но пользователи успели сделать скриншот и распространили его сети.
Комментарии