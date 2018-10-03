Валуева сделали посмешищем: художник нарисовал портрет экс-боксера

Украинский художник-портретист Андрей Петренко создал карикатуру депутата Госдумы России, экс-боксера Николая Валуева в защиту обнищавших россиян. На такую ​​идею художника спровоцировало высказывание депутата РФ о материальном положении пенсионерки.

Результат творчества Петренко опубликовал на странице проекта kE? в Twitter.

На рисунке художник изобразил плакат СССР времен Второй мировой войны. При этом лицо Родины-Матери он заменил лицом Валуева.

"Валуев: во-немецки цацки-пецки, а по-русски ты - нищеброд", - подписал свою работу Андрей Петренко.

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Во время онлайн-конференции Николай Валуев на комментарий пенсионерки из Кемеровской области о том, что ей "стыдно жить бедно в богатой России" ответил цитатой из произведения писателя Василия Шукшина.

"Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым". Не прилагайте к себе, это лишь рассуждения", - высказался депутат.

Ответ Валуева на сайте быстро удалили, но пользователи успели сделать скриншот и распространили его сети.