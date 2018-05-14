Вакарчуку 43 - десять интересных фактов об имениннике

 
Ексклюзивы
1/5
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
Просмотров: 3969
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 1152
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 1872
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 39969
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1314
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 954
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2610
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
"Лупили куда попало" - журналист Gazeta.ua рассказал подробности избиения правоохранителями
Просмотров: 2017
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
В столкновениях под имением Левочкина пострадал журналист Gazeta.ua
4 Просмотров: 2988
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
16 Просмотров: 52280
Фото
Все фото
6
5
6
16
10
Гвоздь дружбы, ночные ковки и металлические птицы: в Ивано-Франковске отгремел Международный фестиваль кузнецов
Гвоздь дружбы, ночные ковки и металлические птицы: в Ивано-Франковске отгремел Международный фестиваль кузнецов
Она у каждого одна - 5 стихотворений о матери
Она у каждого одна - 5 стихотворений о матери
&quot;Скульптуры доставали из огня&quot; - показали фильм об украинском Микеланджело
"Скульптуры доставали из огня" - показали фильм об украинском Микеланджело
Женская сила, настольные игры и ключи от королевства: как прошел третий день Детского форума
Женская сила, настольные игры и ключи от королевства: как прошел третий день Детского форума
Плач Иеремии сыграли во Львове трехчасовой концерт
Плач Иеремии сыграли во Львове трехчасовой концерт
Видео
Все видео
Фильм о командире УПА выложили на YouTube
Фильм о командире УПА выложили на YouTube
Фильм "Киборги" посмотрели 128 тысяч раз
Фильм "Киборги" посмотрели 128 тысяч раз
"Закам'яніла краса" - показали замки Львівщини з висоти пташиного польоту
"Закам'яніла краса" - показали замки Львівщини з висоти пташиного польоту
Женщина ударилась головой, теперь считает себя самой красивой
Женщина ударилась головой, теперь считает себя самой красивой
От просмотра делается не по себе: иностранные критики о "Донбассе" Лозницы
От просмотра делается не по себе: иностранные критики о "Донбассе" Лозницы
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 12816
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 3024
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8487
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6948
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2205
Колонка
Анна Щокань
Анна Щокань
13 мая 2018
1 Просмотров: 945
Незалежний Богдан
– Переїхав у Київ волонтерством займатися. Подобається мені в столиці. Можливостей допомагати більше. Вчора для бездомних їжу роздавав, ...
понедельник, 14 мая 2018 15:04

Вакарчуку 43 - десять интересных фактов об имениннике
7

  Комментировать

Сегодня, 14 мая, украинскому музыканту Святославу Вакарчуку исполняется 43 года.

Gazeta.ua предлагает 10 интересных фактов из его биографии. Перечень создали по материалам depo.ua.

Святослав Вакарчук родился в Мукачево на Закарпатье в день, когда игроки киевского "Динамо" забили три мяча в ворота венгерского "Ференцвароша". Команда выиграла первый для Советского Союза Кубок кубков.

Автор: depo.ua
  Святослав Вакарчук в детстве
Святослав Вакарчук в детстве

Будущий рокер закончил музыкальную школу по классу баяна и фортепиано. Также начинал учиться по классу скрипки, но преподаватель не захотел с ним работать из-за того, что Вакарчук левша и держал скрипку не так, как все остальные. На фортепиано Святослав Вакарчук исполняет кавер песни "Мовчати" памяти лидера "Скрябина" Андрея Кузьменко.

Автор: depo.ua
  Святослав Вакарчук в юнности
Святослав Вакарчук в юнности

Вакарчук одинаково хорошо пишет обеими руками.

Автор: depo.ua
  Вакарчук играет на баяне
Вакарчук играет на баяне

Первое публичное выступление "Океану Ельзи" состоялся в 1995 году на площади перед Львовской оперой. 1998 все участники "Океану Ельзи" переехали в столицу. Поселились в одном районе города - на Оболони.

Автор: depo.ua
  Музыканты первого состава "Океана Эльзы" во время фотосессии для обложки своего первого альбома "Там, де нас нема"
Музыканты первого состава "Океана Эльзы" во время фотосессии для обложки своего первого альбома "Там, де нас нема"

Вакарчук является автором песни, популярной в начале 2000-х "Він чекає на неї". Ее исполняет Александр Пономарев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Океан Эльзы" утвердил понятие классического украинского рока

Автор: Styler RBC
  Вакарчук одинаково хорошо пишет обеими руками
Вакарчук одинаково хорошо пишет обеими руками
Альбом "Суперсимметрия" в 2003 году назван как тема кандидатской диссертации Вакарчука. Работу "Суперсимметрия электрона в магнитном поле" на звание кандидата физико-математических наук Вакарчук защитил в 2009 году в Институте физики конденсированных систем НАН Украины. Аспирантом пробыл целых 13 лет. Активная музыкальная деятельность конца девяностых - начала двухтысячных не давала много времени для науки. Название одной из песен "Океану Ельзи" Susy - английская аббревиатура "суперсимметрии".

Вакарчук интересуется японской культурой и буддизмом. Среди любимых писателей называет японцев Юкио Мисиму и Харуки Мураками, хотя любимым считает Ивана Франко.

Автор: АиФ-Украина
  Вакарчук автор песни "Він чкає на неї" Александра Пономарева
Вакарчук автор песни "Він чкає на неї" Александра Пономарева

2005 Святослав Вакарчук выиграл один миллион гривен в телешоу "Первый миллион". Стал первым победителем в истории программы в Украине. По тогдашнему курсу валют эта сумма равнялась $200 тыс. Выигрыш Святослав направил на благотворительность.

В ноябре 2007 года Вакарчук был избран народным депутатом Украины по спискам блока "Наша Украина - Народная самооборона" .11 сентября 2008 написал заявление о сложении полномочий народного депутата. "В парламенте тяжелая энергетика. Единственное спокойное место, где чувствуешь себя свободно, - это буфет. Там все как в нормальной жизни. Более того, даже сами депутаты там становятся другими: сосиски и адыгейский сыр с медом делают с ними чудо", - прокомментировал атмосферу в парламенте Вакарчук.

Автор: Антикор
  Святослав Вакарчук аспирантом пробыл целых 13 лет.
Святослав Вакарчук аспирантом пробыл целых 13 лет.

Одной из крупнейших событий Евромайдана стал часовой концерт первого состава "Океану Ельзи" на Майдане независимости, который состоялся 14 декабря 2013 года. Впервые на Майдане Вакарчук появился еще во время студенческих протестов.

Святослав Вакарчук назвал лучшего участника Евровидения-2018. "Лучшее выступление Евровидение - это победитель прошлогоднего конкурса Сальвадор Собрал. Без всяких балетов, танцев и фейерверков, да еще и с Каэтану Велозу. Аж дух захватывает. Дай Бог им здоровья!" - написал Вакарчук в своем Twitter.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вакарчуку 43 - десять интересных фактов об имениннике». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
мая

Петр Дорошенко приказал свою жену отправить в монастырь за измену

"Если у вас не пустота в голове, вы обязаны работать сами на себя": родился самый молодой богач планеты

"Лобановский радовался не меньше нас" - 14 мая "Динамо" выиграло свой первый Кубок кубков

Английский хирург изобрел вакцину случайно

На городском рынке произошел самый масштабный пожар

Самое читаемое
&quot;Королева Харькова&quot;, с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
"Королева Харькова", с которой сыграл свадьбу Александр Ярославский
18
 1 Просмотров: 137523
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
30
 Просмотров: 101794
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 39924
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев
Верховная Рада хочет ввести еще один налог для украинцев 1 Просмотров: 26219
Цены на газ могут вырости
Цены на газ могут вырости 23 Просмотров: 24077
Культура
Фильм о командире УПА выложили на YouTube
Фильм о командире УПА выложили на YouTube
 Просмотров: 306
"Украину демонстративно игнорировали" - музыкальный критик прокомментировал результаты Евровидения
"Украину демонстративно игнорировали" - музыкальный критик прокомментировал результаты Евровидения
 Просмотров: 2925
Американцы снимают сериал о Чернобыльской катастрофе в Литве
Американцы снимают сериал о Чернобыльской катастрофе в Литве Просмотров: 162
Нетта, твой трофей сломался: курьезные случаи на Евровидении
Нетта, твой трофей сломался: курьезные случаи на Евровидении Просмотров: 1296
Фильм "Киборги" посмотрели 128 тысяч раз
Фильм "Киборги" посмотрели 128 тысяч раз
 Просмотров: 1197
Больше всего комментируют
23
Цены на газ могут вырости
8
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
7
СМИ: США планируют ввести санкции против украинских чиновников
5
Первый грузовой самолет сконструировал украинец
5
"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
Голосов: 1424
Голосование Премьеру какого украинского фильма Вы ожидаете больше всего?
  • "Когда падают деревья" (реж. Марыся Никитюк)
  • "Тарас. Возвращение" (реж. Александр Денисенко)
  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua