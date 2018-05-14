Вакарчуку 43 - десять интересных фактов об имениннике

Сегодня, 14 мая, украинскому музыканту Святославу Вакарчуку исполняется 43 года.

Gazeta.ua предлагает 10 интересных фактов из его биографии. Перечень создали по материалам depo.ua.

Святослав Вакарчук родился в Мукачево на Закарпатье в день, когда игроки киевского "Динамо" забили три мяча в ворота венгерского "Ференцвароша". Команда выиграла первый для Советского Союза Кубок кубков.

Автор: depo.ua Святослав Вакарчук в детстве

Будущий рокер закончил музыкальную школу по классу баяна и фортепиано. Также начинал учиться по классу скрипки, но преподаватель не захотел с ним работать из-за того, что Вакарчук левша и держал скрипку не так, как все остальные. На фортепиано Святослав Вакарчук исполняет кавер песни "Мовчати" памяти лидера "Скрябина" Андрея Кузьменко.

Автор: depo.ua Святослав Вакарчук в юнности

Вакарчук одинаково хорошо пишет обеими руками.

Автор: depo.ua Вакарчук играет на баяне

Первое публичное выступление "Океану Ельзи" состоялся в 1995 году на площади перед Львовской оперой. 1998 все участники "Океану Ельзи" переехали в столицу. Поселились в одном районе города - на Оболони.

Автор: depo.ua Музыканты первого состава "Океана Эльзы" во время фотосессии для обложки своего первого альбома "Там, де нас нема"

Вакарчук является автором песни, популярной в начале 2000-х "Він чекає на неї". Ее исполняет Александр Пономарев.

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Автор: Styler RBC Вакарчук одинаково хорошо пишет обеими руками

Альбом "Суперсимметрия" в 2003 году назван как тема кандидатской диссертации Вакарчука. Работу "Суперсимметрия электрона в магнитном поле" на звание кандидата физико-математических наук Вакарчук защитил в 2009 году в Институте физики конденсированных систем НАН Украины. Аспирантом пробыл целых 13 лет. Активная музыкальная деятельность конца девяностых - начала двухтысячных не давала много времени для науки. Название одной из песен "Океану Ельзи" Susy - английская аббревиатура "суперсимметрии".

Вакарчук интересуется японской культурой и буддизмом. Среди любимых писателей называет японцев Юкио Мисиму и Харуки Мураками, хотя любимым считает Ивана Франко.

Автор: АиФ-Украина Вакарчук автор песни "Він чкає на неї" Александра Пономарева

2005 Святослав Вакарчук выиграл один миллион гривен в телешоу "Первый миллион". Стал первым победителем в истории программы в Украине. По тогдашнему курсу валют эта сумма равнялась $200 тыс. Выигрыш Святослав направил на благотворительность.

В ноябре 2007 года Вакарчук был избран народным депутатом Украины по спискам блока "Наша Украина - Народная самооборона" .11 сентября 2008 написал заявление о сложении полномочий народного депутата. "В парламенте тяжелая энергетика. Единственное спокойное место, где чувствуешь себя свободно, - это буфет. Там все как в нормальной жизни. Более того, даже сами депутаты там становятся другими: сосиски и адыгейский сыр с медом делают с ними чудо", - прокомментировал атмосферу в парламенте Вакарчук.

Автор: Антикор Святослав Вакарчук аспирантом пробыл целых 13 лет.

Одной из крупнейших событий Евромайдана стал часовой концерт первого состава "Океану Ельзи" на Майдане независимости, который состоялся 14 декабря 2013 года. Впервые на Майдане Вакарчук появился еще во время студенческих протестов.

Святослав Вакарчук назвал лучшего участника Евровидения-2018. "Лучшее выступление Евровидение - это победитель прошлогоднего конкурса Сальвадор Собрал. Без всяких балетов, танцев и фейерверков, да еще и с Каэтану Велозу. Аж дух захватывает. Дай Бог им здоровья!" - написал Вакарчук в своем Twitter.