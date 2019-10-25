В зоне отчуждения создали самую большую в Украине лазерную инсталляцию

В Чернобыле в ранее засекреченном объекте Дуга создали самую большую скульптуру Чернобыльское сияние, которая одновременно стала крупнейшей лазерной установкой в Украине.

Чернобыльское сияние можно было наблюдать в течение около часа 23 октября. В то же время здесь проходили съемки финальной части документального арт-кино "Артефакты Чернобыля" режиссера Валерия Коршунова, пишет НВ.

Автор: nv.ua Чернобыльское сияние. В зоне отчуждения создали крупнейшую в Украине лазерную инсталляцию

"Мы создали самую большую лазерную установку в Украине для того, чтобы показать, что ужасные символы Советского Союза могут стать мощными арт-объектами современной Украины. Чернобыль - это наше прошлое, которое мы не можем изменить. Однако мы должны формулировать собственные мысли, чтобы изменить восприятие Украины в контексте трагедии Чернобыля сейчас и в будущем", - говорит Коршунов.

Автор: nv.ua Чернобыльское сияние. В зоне отчуждения создали крупнейшую в Украине лазерную инсталляцию

Скульптуру, невероятные масштабы которой были зафиксированы Книгой рекордов Украины, помог создать медиа-артист Ярослав Костенко. Ее презентацию открыл перформанс с участием артистов, которые устроили что-то похожее на фаер шоу, но не с огнем, а со световыми проекциями знака радиации и символа атома в руках.

Автор: nv.ua Чернобыльское сияние. В зоне отчуждения создали крупнейшую в Украине лазерную инсталляцию

"Надеюсь, что яркий месседж о переосмысление ошибок прошлого, недопустимости повторения разрушительных катастроф, порожденных человеком, и осознанное распространение информации ощутили на другой стороне планеты. Этот перформанс должен быть повторен, и не раз, для широкого круга людей из разных стран именно здесь, в зоне отчуждения, на объекте Дуга - символе тотальной секретности советского прошлого. Именно секретность и порожденные им информационные манипуляции является главным уроком Чернобыля, которые должен осознать современный мир!" - говорит научный директор музея Чернобыль и главный эксперт по Чернобыльской тематике Анна Королевская.

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ARTEFACT-социально-культурный арт-проект по переосмыслению Чернобыля современными видами искусства. Он концентрируется на переосмыслении трагедии как крупнейшей информационной катастрофы мира. Ведь тогда через манипуляции, пропаганду и фейки пострадало не меньше людей, чем от радиации. Художники проекта создают артефакты, которые языком культуры и арта несут обновленное восприятие трагедии Чернобыля. Первый проект-диджитал-скульптуру в центре Припяти-ARTEFACT представил в ноябре 2018-го. Далее на всемирно известном американском фестивале Burning Man была создана инсталляция - портал в Чернобыль. Третьей активацией стала именно диджитал-скульптура Чернобыльское сияние на объекте Дуга в зоне отчуждения.