В Украину впервые приедет культовая металл-группа

Выступление состоится 18 июля 2021 года. Фото: UPark Festival

В Украину впервые приедет американская культовая металл-группа Slipknot.

Выступление состоится 18 июля 2021 года на фестивале UPark Festival в Киеве, сообщили организаторы фестиваля.

В 1996 году Slipknot выпустили свой первый альбом. Последний, шестой альбом, вышел в 2019 году (We Are Not Your Kind).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Sysuev представляет песню с американским рэпером Kayola

За свою карьеру группа получила премию "Грэмми" (2006 год) и добилась звания лучшей группы мира по версии журнала Kerrang. Все альбомы Slipknot имеют статус платиновых.

В 2021 году на UPark Festival также выступят Deftones, Gorillaz, My Chemical Romance и Sum41.

UPark Festival - международный музыкальный фестиваль, который проходит в Киеве. Первый фестиваль состоялся 6 и 8 июля 2016 года. Хедлайнерами тогда стали RHCP и Muse, с участием The Kills, Hurts, Poets of the Fall и украинской группы The Hardkiss. Основателем фестиваля является Николай Исидоров.