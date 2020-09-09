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среда, 09 сентября 2020 14:42

В Украину впервые приедет культовая металл-группа

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В Украину впервые приедет культовая металл-группа
Выступление состоится 18 июля 2021 года. Фото: UPark Festival

В Украину впервые приедет американская культовая металл-группа Slipknot.

Выступление состоится 18 июля 2021 года на фестивале UPark Festival в Киеве, сообщили организаторы фестиваля.

В 1996 году Slipknot выпустили свой первый альбом. Последний, шестой альбом, вышел в 2019 году (We Are Not Your Kind).

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За свою карьеру группа получила премию "Грэмми" (2006 год) и добилась звания лучшей группы мира по версии журнала Kerrang. Все альбомы Slipknot имеют статус платиновых.

В 2021 году на UPark Festival также выступят Deftones, Gorillaz, My Chemical Romance и Sum41.

UPark Festival - международный музыкальный фестиваль, который проходит в Киеве. Первый фестиваль состоялся 6 и 8 июля 2016 года. Хедлайнерами тогда стали RHCP и Muse, с участием The Kills, Hurts, Poets of the Fall и украинской группы The Hardkiss. Основателем фестиваля является Николай Исидоров.

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