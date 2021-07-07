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среда, 07 июля 2021 04:19

В Украине запретили известный сериал. Кроме него еще семь фильмов

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В Украине запретили известный сериал. Кроме него еще семь фильмов
Запретили "Не родись красивой". Фото: Сериал

В Украине запретили для демонстрации и распространения семь фильмов и сериалов.

В создании этих лент участвовали люди, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, сообщили на сайте Государственного агентства по вопросам кино.

Под запрет попадают такие фильмы:

"Ищите маму" (Россия, 2012)

"Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012-2013)

"Не родись красивой" (Россия, 2005-2006)

"Одноклассницы" (Россия, 2007)

"Счастливого пути!" (Россия, 2008)

"Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005)

"Офицерские жены" (Украина, 2015)

Также под ограничения попали: актриса Юлия Глебова, певец Денис Клявер, актеры Константин Кабанов и Роман Курцын.

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Российской актрисе запретили въезд в Украину на 3 года. Причина - незаконное посещение оккупированного Крыма. Актрисой оказалась 59-летняя Роза Хайруллина. В Украине она планировала принять участие в киносъемках.

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