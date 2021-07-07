В Украине запретили известный сериал. Кроме него еще семь фильмов

В Украине запретили для демонстрации и распространения семь фильмов и сериалов.
В создании этих лент участвовали люди, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины, сообщили на сайте Государственного агентства по вопросам кино.
Под запрет попадают такие фильмы:
"Ищите маму" (Россия, 2012)
"Не плачь по мне, Аргентина!" (Россия, 2012-2013)
"Не родись красивой" (Россия, 2005-2006)
"Одноклассницы" (Россия, 2007)
"Счастливого пути!" (Россия, 2008)
"Али-Баба и сорок разбойников" (Украина, 2005)
"Офицерские жены" (Украина, 2015)
Также под ограничения попали: актриса Юлия Глебова, певец Денис Клявер, актеры Константин Кабанов и Роман Курцын.
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Российской актрисе запретили въезд в Украину на 3 года. Причина - незаконное посещение оккупированного Крыма. Актрисой оказалась 59-летняя Роза Хайруллина. В Украине она планировала принять участие в киносъемках.
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