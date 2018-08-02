В Штатах впервые опубликуют неизданную прозу Хемингуэя

Американский журнал Strand Magazine впервые опубликует не изданное до сих пор произведение Эрнеста Хемингуэя.
Написанный в 1956 году рассказ "Комната на стороне сада" войдет в 55 номер, сообщило издание.
Действие разворачивается в парижском отеле Ritz. От имени героя Роберта Хемингуэй изображает уставших от Второй мировой войны солдат.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мордорская версия": российскую императрицу выдали за княгиню Ольгу
В Гонконге роман японского писателя Харуки Мураками "Убийство командора" назвали неприличным. Издание предлагают продавать только совершеннолетним, в полиэтиленовой упаковке с предупредительными знаками.
Комментарии