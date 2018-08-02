В Штатах впервые опубликуют неизданную прозу Хемингуэя

Рассказ написан Хемингуэем в 1956 году. ФОТО: из открытых источников

Американский журнал Strand Magazine впервые опубликует не изданное до сих пор произведение Эрнеста Хемингуэя.

Написанный в 1956 году рассказ "Комната на стороне сада" войдет в 55 номер, сообщило издание.

Действие разворачивается в парижском отеле Ritz. От имени героя Роберта Хемингуэй изображает уставших от Второй мировой войны солдат.

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В Гонконге роман японского писателя Харуки Мураками "Убийство командора" назвали неприличным. Издание предлагают продавать только совершеннолетним, в полиэтиленовой упаковке с предупредительными знаками.