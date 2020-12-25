В разгар кризиса открыли крупнейший театр мира

Автор: Википедия Театрально-концертный зал "Рейдио-Сити Мьюзик-холл" находится на 6-й Авеню Манхэттена.

27 декабря 1932 года, в разгар Великой депрессии, в Нью-Йорке открылся крупнейший в мире театрально-концертный зал "Рейдио-Сити Мьюзик-холл". Рассчитан на 5945 мест. С тех пор его посетили более 300 миллионов зрителей. Побывали на премьерных показах фильмов, спектаклях, концертах и ​​специальных торжествах.

Здесь выступали Pink Floyd, Леди Гага, Адель, Бритни Спирс. Проводили спецвыпуски своих шоу Дэвид Леттерман и Джимми Фэллон. Происходили церемонии награждения "Грэмми", "Тони", MTV.

В начале 1970-х количество посетителей уменьшилось, потому что начали демонстрировать иностранные фильмы с субтитрами. Предпочитали показывать семейные ленты. Поэтому отказали в показе культовым "Чайнатаун" и "Крестный отец".

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В 1978-м "Рейдио-Сити Мьюзик-холл" задолжал большие средства. Чиновники решили сделать из театра теннисные корты, торговый центр, гостиницу или развлекательный парк. Это привело к протестам у мэрии Нью-Йорка. Поддержали представители СМИ, в частности The New York Times.

Помещение театра внесли в реестр достопримечательностей, поэтому ремонт или уничтожение не допустили.