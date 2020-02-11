В прокат выходит украинский фильм о непростых отношениях друзей

Фильм Александра Беляка получается в прокат 13 февраля.

13 февраля в прокат выходит украинский художественный фильм "Голая правда".

Режиссер и сценарист фильма - член Украинской киноакадемии Александр Беляк. В фильме снялись Дмитрий Ступка, Ксения Мишина, Богдан Юсипчук, Слава Каминская, Андрей Джеджула и другие.

Сюжет ленты вращается вокруг 8 друзей, приезжающих в Одессу на открытие нового развлекательного клуба своего друга Андрея (Дмитрий Ступка. - Gazeta.ua). В заведении много комнат, в которых можно поиграть хоть в мафию, хоть в крокодила. Главная фишка клуба - "Детектор-рум". В ней - уникальный и сверхточный детектор лжи. Друзья решают узнать интимные тайны друг друга. Однако они даже не представляют, насколько опасной может оказаться эта игра.

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