В новом сезоне "Карточного домика" покажут президента России

Актер Ларс Микельсен (слева) играет российского президента Виктора Петрова в сериале "Карточный дом". Робин Райт воплощает образ руководительницы США. Фото: The New York Times

Комания Netflix опубликовала новый трейлер 6-го сезона "Карточного домика".

Премьера новых серий состоится 2 ноября.

В трейлере нового президента США Клэр Андервуд критикуют ее недруги и ближайшее окружение. "Видимо, это худшее, что когда-нибудь происходило с этой страной", - говорит ведущая одной из программ.

Главную роль исполняет актриса Робин Райт. Кроме того, на экране появится датский актер Ларс Микельсен. В 3 и 4 сезонах сериала играл вымышленного президента России Виктора Петрова.

Кевин Спейси, чей персонаж Фрэнк Андервуд до сих пор был центральным в сериале, не участвовал в съемках 6 сезона. По сюжету, действие в новых сериях происходит после его смерти.

Премьеру заключительного 6 сезона "Карточного домика" запланировали на 2 ноября.

Сезон будет короче, чем предыдущие. Вместо 13-ти эпизодов снимут только 8.

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Стриминговий онлайн-сервис Netflix потерял $39 млн после прекращения сотрудничества с актером Кевином Спейси. Убытки сервиса связанные с решением закрытия сериала "Карточный дом" после шестого сезона. Из-за секс-скандала с Кевином Спейси съемки сериала приостановили, съемочная команда находилась в вынужденном отпуске. Дополнительные убытки понесли из-за отказа показывать фильм "Гор", который находился на стадии пост-продакшна. В нем Спейси сыграл главную роль.