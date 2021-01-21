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четверг, 21 января 2021 14:50

В Киеве открывают уникальный музей архитектуры и строительства

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В Киеве в течение месяца откроют Национальный музей архитектуры и строительства. Им будет заниматься Фонд Виктора Лещинского. Сейчас уже нашли для этого помещения и начали собирать экспонаты. А также объявили конкурс на разработку логотипа для музея.

  Президент Национального экспертно-строительного альянса Украины Виктор Лещинский объявил о создании музея архитектуры и строительства
Президент Национального экспертно-строительного альянса Украины Виктор Лещинский объявил о создании музея архитектуры и строительства

Президент Национального экспертно-строительного альянса Украины Виктор Лещинский говорит, что идеей создания музея проникся еще несколько лет назад. Однако только сейчас появилась возможность, чтобы воплотить этот замысел в жизнь.

"Считаю, что строительная отрасль - одна из важнейших в нашем обществе, а профессии строитель, архитектор, проектант, эксперт являются такими, на которые надо обращать больше внимания и популяризировать их среди молодежи. Поэтому благодаря будущему музею будем это делать", - говорит он.

Фонд Лещинского при поддержке Национального экспертно-строительного альянса Украины и группы компаний Win Experts разработал четкий план действий, чтобы их музей появился как можно быстрее и сразу смог пополняться многочисленными экспонатами. Уникальной в нем будет экспозиция: часть кабинета архитектора, который работал в Украине в середине 19 века.

"Для начала мы нашли прекрасное помещение под музей, которое находится по адресу: Киев, улица Сечевых Стрельцов, 77. Там и будет временный приют для нашего культурного центра. Поскольку в будущем подыщем место, где сможем спроектировать и построить уже эксклюзивное помещение по международным стандартам специально для Национального музея архитектуры и строительства. В нем предположим и использование современных интерактивных технологий", - отмечает Виктор Лещинский.

  Президент Национального экспертно-строительного альянса Украины Виктор Лещинский объявил о создании музея архитектуры и строительства
Президент Национального экспертно-строительного альянса Украины Виктор Лещинский объявил о создании музея архитектуры и строительства

Президент НЕБАУ в ближайшее время подарит музею свою уникальную коллекцию строительных инструментов, которые использовались в конце 19-го начале 20 веков. На них есть даже клейма тогдашних мастерских. А также презентует и другие раритетные вещи.

"Одним из первых экспонатов нашего музея станет принт карта перспективного плана Киева 1911 года. Ее пять лет назад приобрел в Киевском антикварном клубе. Думаю, что посетителям будет интересно посмотреть на этот документ и проанализировать его. Обо всех экспонатах, которыми пополнится наш музей, буду рассказывать на собственной официальной странице в Фейсбуке", - добавляет он.

Кстати, Виктор Лещинский объявил в Фейсбук конкурс на разработку логотипа для музея. Он должен быть в контексте развития строительной профессии и развития украинской государственности. За лучший логотип победитель получит премию в размере 10 000 гривен. Работы же будет оценивать профессиональное жюри, а подведение итогов запланировано на 1 марта.

  Президент Национального экспертно-строительного альянса Украины Виктор Лещинский объявил о создании музея архитектуры и строительства
Президент Национального экспертно-строительного альянса Украины Виктор Лещинский объявил о создании музея архитектуры и строительства
Автор: Юрій ІВАНОВ
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