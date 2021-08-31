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вторник, 31 августа 2021 10:40

"В каждом - я вижу большое будущее Украины" - Поплавский

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Киевский национальный университет культуры и искусств занимает первое место среди всех культурно-творческих вузов Украины по результатам Топ-10 рейтинга "Лучшие творческие высшие учебные заведения Украины".

  Киевский национальный университет культуры и искусств возглавляет рейтинг культурных вузов Украины
Киевский национальный университет культуры и искусств возглавляет рейтинг культурных вузов Украины

Первокурсники популярного творческого вуза - Киевского национального университета культуры и искусств отпраздновали начало нового учебного года "День знаний - 2021". На студенческую молодежь ждала интересная развлекательная программа с профессиональными викторинами, презентациями, знакомство со звездными педагогами и встреча с ректором, доктором наук, профессором Михаилом Поплавским.

"Рад приветствовать вас с Днем знаний. Помните, что вы учитесь в лучшем столичном вузе и с достоинством несите высокое звание студента Национального университета культуры и искусств. В каждом - я вижу будущее Украины! Лидерами не рождаются, ими становятся. Через любимую профессию вы сможете реализовать свои творческие здоровые амбиции, стать успешными, популярными и счастливыми. Имейте цель, внутренний стержень, формируйте характер и достигайте вершин. Будьте режиссерами своей жизни. Желаю вам крепкого здоровья, энергии, куража, творческой свободы и неистовой студенческой любви! ", - сказал Поплавский

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Публикация от Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail)

В торжественной обстановке деканы и заведующие кафедр 10 престижных факультетов представили первокурсникам кураторов, преподавателей, звездных мастеров курсов, которые рассказали об особенностях и преимуществах избранных профессий, яркий студенческий досуг, ознакомили с перечнем профессиональных дисциплин, спикерами будущих тренингов, мастер-классов и творческих встреч.

В частности, с началом студенческой жизни поздравили молодежь художественные руководители 1-го курса факультета театра и кино, народный артист Украины Владимир Нечепоренко и известный киноактер, выпускник КНУКиИ Артём Позняк.

"Театральная дело очень нелегкое, но очень интересное. Говорят, если человек хоть раз получил на сцене аплодисменты, он больше из нее не сойдет. Я желаю, чтобы ваши мечты и поставленные цели осуществлялись. Набирайтесь знаний, умений, сил и терпения для достижения поставленной цели", - отметил Нечепоренко.

Звездные преподаватели факультета хореографического искусства - известный балетмейстер, художественный руководитель Академического театра "Киев-Модерн-балет", заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Раду Поклитару, победительница шоу "Танцы со звездами", чемпионка мира по латиноамериканским танцам Алена Шоптенко, победитель шоу "Танцуют все", известный хореограф, художественный руководитель 1-го курса Евгений Кот также поздравили первокурсников Университета культуры.

  Киевский национальный университет культуры и искусств возглавляет рейтинг культурных вузов Украины
Киевский национальный университет культуры и искусств возглавляет рейтинг культурных вузов Украины

"Ваша жизнь, творчество и успех зависят от жажды и понимание того, что все в ваших руках. Вы должны старательно учиться, приобретать бесценный опыт и знания от лучших звездных педагогов. Берите на себя ответственность и действуйте! ", - обратилась к молодежи звездный преподаватель факультета хореографического искусства Шоптенко.

"Если вы выбрали хореографию призванием своей жизни, не изменяйте мечте. Несмотря на неудачи и трудный путь к успеху, идите к цели, достигайте вершин и будьте всегда в ритме танца ", - добавил известный балетмейстер, художественный руководитель Академического театра "Киев-Модерн-балет", заслуженный деятель искусств Украины, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко Поклитару.

  Киевский национальный университет культуры и искусств возглавляет рейтинг культурных вузов Украины
Киевский национальный университет культуры и искусств возглавляет рейтинг культурных вузов Украины

Также по случаю Дня знаний звездный профессорско-преподавательский коллектив пожелал молодежи Университета культуры замечательных и насыщенных студенческих лет, плодотворной учебы, невероятных впечатлений и успешной реализации в будущей профессии.

Первокурсники благодарили Поплавскому, прислушиваясь важных мотивационных советов и наставлений.

Уже 1 сентября, полны драйва и положительных эмоций, они начнут обучение по инновационным образовательным программам в лучшем культурно-творческом заведении высшего образования Украины.

  Киевский национальный университет культуры и искусств возглавляет рейтинг культурных вузов Украины
Киевский национальный университет культуры и искусств возглавляет рейтинг культурных вузов Украины
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Дата
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